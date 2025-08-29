Critique, n° 939-940 : "Marx vert"

Tout au long du XXe siècle, l’expérience soviétique – avec son culte stakhanoviste du travail et sa très haute intensité carbone – a paru constituer la preuve irréfutable du caractère foncièrement anti-écologiste du matérialisme historique – un courant politique souvent critiqué pour son productivisme, voire son prométhéisme. Pourtant, on assiste désormais à une floraison d’ouvrages qui sondent la pensée marxienne et marxiste au prisme des enjeux écologiques.



À cet égard, l’œuvre de Marx a été interprétée de manière divergente : pour les uns, tiraillée d’un bout à l’autre par des tensions sinon des contradictions ; pour d’autres, séparée en deux phases biographiques distinctes, prêtant attention aux équilibres de la nature, après un premier moment de célébration des forces productives. Le renouvellement du marxisme passe aujourd’hui par une confrontation serrée avec les savoirs écologiques – autant ceux produits par les sciences humaines et sociales, que ceux relevant des sciences naturelles.

Tels sont les enjeux de ce numéro, mis en œuvre par Germana Berlantini et Davide Gallo Lassere : un témoignage de la vivacité intellectuelle et politique avec laquelle se pense aujourd’hui la rencontre entre écologie politique et marxisme hétérodoxe.

Sommaire en ligne via Cairn…

Marius BICKHARDT et Cannelle GIGNOUX : Le marxisme écologique en contexte(s). Une histoire en cinq épisodes

Gauthier DELOZIÈRE : De l’écosocialisme à la décroissance. Le Marx écologiste de Kohei Saito

Thierry HOQUET : Extractivisme et métabolisme. Deux figures du Marx vert

Emmanuel RENAULT : Vers un naturalisme processuel

Camille CHAMOIS : Moins de Latour, plus de Marx ! La nature chez Malm

Paolo MISSIROLI : Planifier l’Anthropocène. Naturalisme historique et écologie politique

Alexis CUKIER et Sara MARANO : Pour une écologie politique des travailleuses et travailleurs

Jocelyne PORCHER : Un désir de communisme. L’élevage paysan aujourd’hui

Michael LÖWY : « Le marxisme du XXIe siècle ne peut être qu’un écomarxisme »