Littérature de terrain
En 2019, une mémorable livraison de Fixxion nous emmenait sur le terrain des littératures de terrain, sous la houlette d'Alison James et Dominique Viart, et plus récemment Mathilde Roussigné consacrait à ce qui est devenu l'un des genres majeurs de notre époque un bel essai accueilli aux Presses Universitaires de Vincennes et désormais accessible en ligne via Cairn, Terrain et littérature, nouvelles approches. — Léo Mesguich en avait rendu compte pour Acta fabula sous l'intitulé "De quoi le terrain est-il le nom ?", au sein d'un dossier critique "Littérature et politique. Nouvelles perspectives théoriques". Dominique Viart avait prolongé de son côté la réflexion dans "Terrains Incultes : quêtes et usages littéraires du matériau" dans un sommaire consacré à "Inculte : pratiques éditoriales, gestes collectifs et inflexions esthétiques", et tout récemment dans "Littératures de terrain et sociologie narrative : des pratiques communes aux écrivains et aux chercheurs", parmi les actes d'un colloque tenu à l'Université de Chypre "La plume savante : écrivains-chercheurs contemporains".
Paraît ces jours-ci aux éditions Hermann l'essai signé par Violaine Sauty, Écritures de terrain. Le hors-champ des (en)quêtes. Qu’il s’agisse de marches itinérantes, d’une enquête en immersion, ou encore de menues observations du quotidien, ces livres non-fictionnels présentent la particularité de se montrer réflexifs grâce à un usage assumé, et parfois même provocateur, du métatexte qui dévoile les conditions de l’enquête et de sa mise en récit. L’analyse de ce hors-champ s’appuie sur une méthode de recherche qui se concentre sur la fabrication – la pratique d’écriture – plutôt que sur le produit fini – l’œuvre littéraire. Fabula donne à lire l'Avant-Propos… ainsi que l'Introduction de l'ouvrage…