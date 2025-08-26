European Drama and Performance Studies, n° 25, 2025-2 : "Enfants artistes de scène (XVIIe-XIXe s.)" (dir. Pauline Beaucé)

European Drama and Performances Studies, 2025-2, n° 25 :

Enfants artistes de scène (XVIIe-XIXe siècle), sous la direction de Pauline Beaucé

Ce numéro rassemble des contributions de chercheuses et chercheurs en histoire, en littérature, en musicologie et en danse portant sur les conditions de l'enfance au travail sur la scène en Europe (enfants acrobates, danseurs et comédiens).

Lire les résumés…

—

Sommaire…

Pauline Beaucé, introduction : "Regards sur les enfants artistes de scène (1660-1841)"

Aparna Gollapudi "The Page’s Part. Juvenile Actors on the English Stage (1660–1700)"

Bertrand Porot "Les enfants acrobates au début du XVIIIe siècle dans les foires parisiennes"

Jean-Philippe Van Aelbrouck "Les troupes d’enfants à Bruxelles au XVIIIe siècle"

Gabriella-Nóra Tar "Child Actors in East-Central Europe in the 18th Century. The Case of German-Language Children’s Theatre in Hungary"

Pauline Beaucé "Dans l’ombre des grands. Jalons pour une histoire des théâtres d’enfants en France au tournant des Lumières"

Suzanne Rochefort "L’enfance artiste à la lumière d’une faillite. Le cas des Petits comédiens du Palais-Royal (1791-1792)"

Leisha Ashdown-Lecointre "Jean-Gaspard Deburau entre mythe littéraire et réalité insaisissable. Un enfant artiste comme les autres ?"

Emmanuelle Delattre-Destemberg "Terpsichore au travail. Une histoire des enfants de la danse (fin XVIIIe-début XXe siècle)"

—

Varia

Julien Le Goff "La spectatrice représentée. Stéréotypes et enjeux d’une parole féminine dans la fiction dramatique (1680-1762)"

Cyril Triolaire "Espaces, matérialité et représentations des spectacles de curiosités à Caen (1780-1815)"

Index nominum

Résumés et présentations des auteurs