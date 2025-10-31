Topiques, n° 8 | 2024 : "Topiques de la peau" (dir. Élodie Ripoll, Clémence Aznavour)

Clémence Aznavour et Élodie Ripoll Introduction [Texte intégral]

La peau métatextuelle

Peau et création littéraire

Clémence Gouletquer « Et li polent son peliçon, Qu’en haut en volent li flocon. » [Texte intégral] Le topos des touffes de poils volantes dans le Roman de Renart« Et li polent son peliçon, Qu’en haut en volent li flocon. » The topos of flying tufts of hair in Reynard the Fox

Gaëlle Guyot-Rouge Qui veut la peau de sainte Lydwine ? [Texte intégral] Who wants the skin of Saint Lydwine?

La peau et la saisie de l’altérité

Mathilde MouginDe la blancheur à la blanchité dans les Portugaiz infortunés (1608) de Nicolas Chrestien des Croix [Texte intégral] ou l’inversion du topos de la noirceurFrom white to whiteness in Nicolas Chrestien des Croix's Portugaiz infortunés (1608) or the inversion of the topos of blackness

Aude VolpilhacUn sujet d’émerveillement [Texte intégral] La peau du caméléon de l’Antiquité au xviie siècleA subject of wonder. The skin of the chameleon from Antiquity to the 17th century

La peau des émotions

Élodie Ripoll Les changements de couleur sont-ils des topoï comme les autres ? [Texte intégral] Are changes in colour just another topoi?

Florence Fesneau La peau des tableaux du xviiie siècle [Texte intégral] Pour une mise en abîme de ses effetsThe Skin in Eighteenth-Century Paintings: For a Mise En Abîme of Its Effects

Varia

Laurence SieuzacPeau de coquette [Texte intégral] La première toilette dans la littérature narrative du xviiie siècleA coquette’s skin. The first toilette in eighteenth-century narrative literature

Claudine Le BlancDes topoï transculturels ? [Texte intégral] Analyses satoriennes et littératures d’AsieTranscultural topoi? Satorian analysis and Asian literature