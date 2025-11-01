Opium Philosophie, n°13 : "Ruines"

Objet de fascination comme de peur, la notion de ruines s’inscrit à la croisée des champs de la philosophie (esthétique, politique, épistémologie…). En plus de faire appel à une actualité où la guerre et ses dévastations n’ont pas disparu, les ruines portent une valeur ambiguë : objet de contemplation et de préservation d’un côté, résultat d’une destruction de l’autre. Avec une quinzaine de contributions, ce numéro d’Opium invite à penser la ruine dans ses paradoxes, entre absence et présence, oubli et mémoire, pour donner à voir la vie propre des ruines, les luttes, les sens et les interrogations qu’elles portent, au-delà de simples vestiges inertes.