Convergences francophones, vol. 9, n° 1-1 (2025) : "Politique du roman francophone africain : enjeux esthétiques" (dir. Emmanuel Ndour, Morgan Faulkner)
Sous la direction d'Emmanuel Ndour et Morgan Faulkner :
AVANT-PROPOS
Politique du roman francophone africain : enjeux esthétiques
Emmanuel Mbégane Ndour, Morgan Faulkner, i-iv
ARTICLES
Esthétique du sujet des marges dans le roman francophone
Buata B. Malela, 1-19
Cartographies urbaines et poétique(s) des marges dans Petit Piment (2015) d’Alain Mabanckou et La Pièce d’or (2006) de Ken Bugul
Aurélia Mouzet, 20-38
L’émergence d’une réflexion sociopolitique dans le discours d’Assia Djebar
Nadia Hamidou-Benkalfate, 39-52
La dimension politique d’Alain Mabanckou : Redéfinition de la « géographie de l’écrivain »
Constantin Sonkwé Tayim, 53-72
La menace multiforme : écologie, violence et résistance dans Cœur du Sahel (2022) de Djaïli Amadou Amal
Charlotte Mackay, 73-90
Atteintes à l’environnement naturel et didactisme écologique dans quelques récits ivoiriens pour la jeunesse
Katienegnimin Seydou Konate, 91-111