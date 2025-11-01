Convergences francophones, vol. 9, n° 1-1 (2025) : "Politique du roman francophone africain : enjeux esthétiques" (dir. Emmanuel Ndour, Morgan Faulkner)

Sous la direction d'Emmanuel Ndour et Morgan Faulkner :

Politique du roman francophone africain: enjeux esthétiques

AVANT-PROPOS

Politique du roman francophone africain : enjeux esthétiques

Emmanuel Mbégane Ndour, Morgan Faulkner, i-iv

AVANT-PROPOS

ARTICLES

Esthétique du sujet des marges dans le roman francophone

Buata B. Malela, 1-19

MALELA-ART

Cartographies urbaines et poétique(s) des marges dans Petit Piment (2015) d’Alain Mabanckou et La Pièce d’or (2006) de Ken Bugul

Aurélia Mouzet, 20-38

MOUZET-ART

L’émergence d’une réflexion sociopolitique dans le discours d’Assia Djebar

Nadia Hamidou-Benkalfate, 39-52

HAMIDOU-BENKAFALTE-ART

La dimension politique d’Alain Mabanckou : Redéfinition de la « géographie de l’écrivain »

Constantin Sonkwé Tayim, 53-72

SONKWÉ TAYIM-ART

La menace multiforme : écologie, violence et résistance dans Cœur du Sahel (2022) de Djaïli Amadou Amal

Charlotte Mackay, 73-90

MACKAY-ART

Atteintes à l’environnement naturel et didactisme écologique dans quelques récits ivoiriens pour la jeunesse

Katienegnimin Seydou Konate, 91-111

SEYDOU KONATE-ART