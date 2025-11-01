L'Oiseau Bleu, n° 9 : "Féminicides et violences contre les femmes dans les fictions pour la jeunesse"

L’Oiseau Bleu, n° 9 octobre 2025 :

"Féminicides et violences contre les femmes dans les fictions pour la jeunesse"

Sommaire

Introduction

Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans

La femme suppliciée : le conte du Fiancé brigand de Grimm à Pourrat

Bochra CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France

« Le rouet d’or » : un cas de féminicide dans les contes tchèques

Květuše KUNEŠOVÁ, Université de Hradec Králové, République tchèque

Les féminicides dans les complaintes traditionnelles françaises

Thierry CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France

De nouveaux « cœurs révélateurs » : violences sexuelles et rhétorique de l'implicite dans Cœur de Violette (2000) et Cœur de bois (2016)

Dominique PEYRACHE-LEBORGNE, LAMO UR 4276 Nantes Université

Du Féminicide à l’homicide : L’histoire de La Barbe bleue. De Charles Perrault à Amélie Nothomb : femme-victime ou femme-bourreau ?

Marie-Agnès THIRARD, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France

La violence faite à la mère sous le regard de l’enfant

Marie-Claude HUBERT, INSPÉ – Université de Lorraine

Le silence des enfants, l’écho des coups : représentations des violences faites aux mères dans la littérature jeunesse

Emmy GRANIER-MANA, Université du Mans

Gérald de Palmas, Il faut qu’on s’batte, clip officiel, album « La Beauté du geste », 2016

Christophe CHARPIOT, Psychologue, doctorant laboratoire 3L.AM, Le Mans Université

Féminicides et harcèlement scolaire en littérature de jeunesse

Nadège Langbour, Labo 3LAM, Université du Mans

Interview Flore Vesco

Propos recueillis par Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans

Notes de lecture

Abécédaire de la forêt, Pascale Auraix-Jonchière, Frédéric Calas, Christiane Connan-Pintado, Agata Jackiewicz et Catherine Tauveron (dir.), Honoré Champion 2024, 394p.

Thierry CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France

Varia

« Un pour tous » ou le réinvestissement de l’hypotexte dumasien des Trois mousquetaires dans la littérature de jeunesse : entre hommage et trahison

Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans

