L'Oiseau Bleu, n° 9 : "Féminicides et violences contre les femmes dans les fictions pour la jeunesse"
L’Oiseau Bleu, n° 9 octobre 2025 :
"Féminicides et violences contre les femmes dans les fictions pour la jeunesse"
Introduction
Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans
La femme suppliciée : le conte du Fiancé brigand de Grimm à Pourrat
Bochra CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France
« Le rouet d’or » : un cas de féminicide dans les contes tchèques
Květuše KUNEŠOVÁ, Université de Hradec Králové, République tchèque
Les féminicides dans les complaintes traditionnelles françaises
Thierry CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France
De nouveaux « cœurs révélateurs » : violences sexuelles et rhétorique de l'implicite dans Cœur de Violette (2000) et Cœur de bois (2016)
Dominique PEYRACHE-LEBORGNE, LAMO UR 4276 Nantes Université
Du Féminicide à l’homicide : L’histoire de La Barbe bleue. De Charles Perrault à Amélie Nothomb : femme-victime ou femme-bourreau ?
Marie-Agnès THIRARD, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France
La violence faite à la mère sous le regard de l’enfant
Marie-Claude HUBERT, INSPÉ – Université de Lorraine
Le silence des enfants, l’écho des coups : représentations des violences faites aux mères dans la littérature jeunesse
Emmy GRANIER-MANA, Université du Mans
Gérald de Palmas, Il faut qu’on s’batte, clip officiel, album « La Beauté du geste », 2016
Christophe CHARPIOT, Psychologue, doctorant laboratoire 3L.AM, Le Mans Université
Féminicides et harcèlement scolaire en littérature de jeunesse
Nadège Langbour, Labo 3LAM, Université du Mans
Interview Flore Vesco
Propos recueillis par Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans
—
Notes de lecture
Abécédaire de la forêt, Pascale Auraix-Jonchière, Frédéric Calas, Christiane Connan-Pintado, Agata Jackiewicz et Catherine Tauveron (dir.), Honoré Champion 2024, 394p.
Thierry CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France
Varia
« Un pour tous » ou le réinvestissement de l’hypotexte dumasien des Trois mousquetaires dans la littérature de jeunesse : entre hommage et trahison
Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans
—
Numéro disponible ici…