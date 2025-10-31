Topiques, n° 7 | 2023 : "L’animal dans la fiction narrative" (dir. Manuel Ibeas, Lydia Vázquez)

Juan-Manuel Ibeas-Altamira et Lydia Vázquez Introduction [Texte intégral] L’animal non humain comme élément constitutif de topoï narratifs dans la littérature européenne

Élodie Ripoll Existe-t-il des topoï spécifiques aux animaux ? [Texte intégral] Are there any topoi specific to animals?

Madeleine Jeay Animal sauvage sauve enfant abandonné [Texte intégral] L’animal comme instance de médiation entre le sauvage, l’humain et le sacré

Jean-Pierre Dubost Animal sauvage sauve enfant abandonné [Texte intégral] Quand la topique animalière vient éclairer autrement les topoï répertoriés (à partir du Shâhnâmeh de Ferdousi)

Frédérique Marty La représentation topique des ‘bestes’ dans le Pelerin de Lorete de Louis Richeome (1604) [Texte intégral] The topical representation of the ‘bestes’ in Le Pelerin de Lorete by Louis Richeome (1604)

Catherine Gallouët Les enjeux du discours sur la girafe au dix-huitième siècle [Texte intégral] Des naturalistes et Buffon à François Le Vaillant

Juan Antonio Cebrián Flores La représentation des animaux dans Le Diable amoureux de Jacques Cazotte [Texte intégral] Animal representation in Jacques Cazotte’s Le Diable amoureux

Marco Menin Un singe compatissant : littérature animalière et invention des droits de l’homme chez Restif de La Bretonne [Texte intégral]

Diane de Camproger Quand le cheval paraît [Texte intégral] Représentations et fonctions diégétiques de la figure équine dans le roman contemporain français (1933-2016)When the Horse Shows Up: Representation and Diegetic Functions of the Horse Figure in French Contemporary Fiction Writing (1933-2016)

Yen-Maï Tran-Gervat De quelques topoï comiques liés à l’âne et au cheval dans Don Quichotte et Tristram Shandy [Texte intégral] Comic topoi about donkeys and horses in Don Quixote and Tristram Shandy

Michele Morselli Un « cheval ombrageux » : thème et symbole équestres dans Le Rouge et le Noir[Texte intégral] A shady horse