Revue d'histoire du protestantisme, 2025-3
Publié le par Mihai Duma (Source : Service de presse Droz)
Sommaire :
Articles
G. Audisio, « Symptômes de l’hérésie en Provence (1530-1560) »
A. Ruolt, « Le pasteur August Hermann Francke (1663-1727) : l’entrepreneur du piétisme éducatif à Glaucha-Halle et ses innovations pédagogiques »
M. Arnold, « Albert Schweitzer (1875-1965) vu par les témoins de sa vie »
J.-D. Roque, « Éléments pour une histoire de la retraite des pasteurs des Églises protestantes de France (XIXe – début XXIe siècle) »
Comptes rendus
Nécrologie
A. Encrevé, « Rémi Fabre (1950-2024) »