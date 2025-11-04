Revue
Nouvelle parution
Revue d'histoire du protestantisme, 2025-3

Revue d'histoire du protestantisme, 2025-3

  • Carouge, Librairie Droz, coll. "Revue d'histoire du protestantisme", 2025
  • EAN : 9782600067065
  • ISSN : 2297-6167
  • Numéro : 103
  • 112 pages
  • Prix : 20.05 €
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Service de presse Droz)

Sommaire :

Articles

G. Audisio, « Symptômes de l’hérésie en Provence (1530-1560) »

A. Ruolt, « Le pasteur August Hermann Francke (1663-1727) : l’entrepreneur du piétisme éducatif à Glaucha-Halle et ses innovations pédagogiques »

M. Arnold, « Albert Schweitzer (1875-1965) vu par les témoins de sa vie »

J.-D. Roque, « Éléments pour une histoire de la retraite des pasteurs des Églises protestantes de France (XIXe – début XXIe siècle) »

Comptes rendus

Nécrologie

A. Encrevé, « Rémi Fabre (1950-2024) »