Le Verger, Bouquet XXXI : "La Tragédie du sac de Cabrières (anonyme, 1566). Perspectives critiques, pédagogiques et dramatiques" (dir. Nina Hugot & Jérémy Sagnier)

Le Verger consacre son noveau Bouquet à la Tragédie du sac de Cabrières, une pièce anonyme des années 1560 sur le massacre de la communauté vaudoise de Cabrières-d'Avignon, en 1545, par les troupes du roi.

Ce numéro, dirigé par Nina Hugot et Jérémy Sagnier, constitue les actes d'une journée d'étude organisée dans le cadre du projet ANR Melponum visant à élargir la réception et l'analyse des œuvres théâtrales de la Renaissance.

Sommaire

Marion Deschamp et Nina Hugot : La Tragédie du sac de Cabrières (ca 1566, anonyme) et ses contextes. Introduction au numéro.

Olivier Millet : L’espace et les lieux : de la topographie à la cosmographie, une dramaturgie réformée du mystère.

Charles-Louis Morand-Métivier : Représentations des émotions du massacre des Vaudois du Lubéron dans la Tragédie du sac de Cabrières.

Jérémy Sagnier : Un bestiaire tragique : figures et figuralités animales dans La Tragédie du sac de Cabrières.

Sylvain Garnier : Enseigner La Tragédie du sac de Cabrières au lycée.