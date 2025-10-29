Les Nouveaux Cahiers Castoriadis 2025, n° 2. Castoriadis, penseur de la création

Sous la direction de Philippe Caumières, Olivier Fressard, Florence Giust-Desprairies, Quentin Mur-Rodriguez, Nicolas Piqué, Thibault Tranchant et Stéphane Vibert

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Nouveaux Cahiers Castoriadis », n° 2, 2025.

Dans la filiation des « Cahiers Castoriadis » (publiés de 2006 à 2013), les Nouveaux Cahiers Castoriadis se proposent de favoriser et d'alimenter un débat interdisciplinaire vivant autour de la pensée de Cornelius Castoriadis, au carrefour de la philosophie et des sciences sociales.

Sommaire