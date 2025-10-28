XVIIe Siècle, n° 308 : "Penser la peinture en France avant les conférences de l’Académie (1578-1667)"

Sommaire en ligne via Cairn

Penser la peinture en France avant les conférences de l’Académie (1578-1667)

Par Jan Blanc, Antoine Gallay et Léonie Marquaille

Le regard sur la peinture dans les récits des voyageurs français en Italie (1580-1660)

Par Emmanuelle Hénin

« Tous les pinceaux d’Italie » : les peintres italiens dans la littérature artistique française de la première moitié du xviie siècle

Par Pauline Randonneix

Poussin auteur

Par Olivier Bonfait

Les termes de peinture dans l’édition italienne et française du Trattato/Traitté de Léonard de Vinci (1651)

Par Anna Sconza

Le dessin avant le « dessein » : la « portraiture », une notion en voie de disparition (ca 1550-1670)

Par Gabriel Batalla-Lagleyre

L’histoire de l’art et les écrits sur l’art en vers dans la France de la première moitié du xviie siècle

Par Marianne Cojannot-Le Blanc

Peinture et argumentaire juridique dans la France de la première moitié du xviie siècle : le cas du théologien protestant Moyse Amyraut

Par Matthieu Lett

Les vies d’artistes dans le Traité de peinture de Sébastien de Saint-Aignan : énumération, pratiques de compilation et nouveaux apports

Par Léonie Marquaille

La place de la peinture dans les écrits de Samuel Sorbière : entre usages littéraires et critique philosophique

Par Antoine Gallay

Varia

« La queue de renard sur l’oreille ». Note sur un passage de Riquet à la Houppe de Charles Perrault

Par Alain Lanavère

Comptes rendus

Esther Dehoux, Caroline Galland, Catherine Vincent (dir.), Des usages de la grâce. Pratiques des indulgences du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021, 487 p., 16 × 24 cm.

Par Nicolas Richard

Maxime Cartron, « Au seuil d’une présence nue ». Phénoménologies baroques, Genève, Droz, « Courant critique », 2025, 130 p., 12 × 19 cm.

Par Antoine Bouvet

Florie Imbert-Pellissier, Angelo Odore et Léa Renucci (dir.), Distances, xvie-xviie siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Le Temps de l’histoire », 2024, 233 p., 24 × 16 cm.

Par Clara Dean

Jean-Paul Coujou, Philosophies du Siècle d’Or espagnol. Figures de la pensée juridique et politique, Paris, H. Champion, « Littératures étrangères », 2022, 476 p., 15,5 × 23,5 cm.

Par Gaëlle Demelemestre

Daniel-Odon Hurel (dir.), Être bénédictin sous l’Ancien Régime. La congrégation de Saint-Maur (1618-1790), Turnhout, Brepols, « Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique », 2024, 386 p., 15,5 × 23,5 cm.

Par Jean-Benoît Poulle

Ivo Cerman, Michal Morawetz (éd.), Die böhmische Leibeigenschaft in Rechtsdokumenten (1648-1742) [Documents juridiques touchant le servage en Bohême entre 1648 et 1742], České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, « Prameny k českým dějinám 16.-18. století – Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. », série B, vol. XI, 2023, 375 p., 18 × 27 cm.

Par Nicolas Richard

Date de parution : 03/10/2025

Date de mise en ligne : 27/10/2025