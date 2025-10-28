XVIIe Siècle, n° 308 : "Penser la peinture en France avant les conférences de l’Académie (1578-1667)"
Penser la peinture en France avant les conférences de l’Académie (1578-1667)
Par Jan Blanc, Antoine Gallay et Léonie Marquaille
Le regard sur la peinture dans les récits des voyageurs français en Italie (1580-1660)
Par Emmanuelle Hénin
« Tous les pinceaux d’Italie » : les peintres italiens dans la littérature artistique française de la première moitié du xviie siècle
Poussin auteur
Par Olivier Bonfait
Les termes de peinture dans l’édition italienne et française du Trattato/Traitté de Léonard de Vinci (1651)
Par Anna Sconza
Le dessin avant le « dessein » : la « portraiture », une notion en voie de disparition (ca 1550-1670)
L’histoire de l’art et les écrits sur l’art en vers dans la France de la première moitié du xviie siècle
Par Marianne Cojannot-Le Blanc
Peinture et argumentaire juridique dans la France de la première moitié du xviie siècle : le cas du théologien protestant Moyse Amyraut
Par Matthieu Lett
Les vies d’artistes dans le Traité de peinture de Sébastien de Saint-Aignan : énumération, pratiques de compilation et nouveaux apports
La place de la peinture dans les écrits de Samuel Sorbière : entre usages littéraires et critique philosophique
Par Antoine Gallay
Varia
« La queue de renard sur l’oreille ». Note sur un passage de Riquet à la Houppe de Charles Perrault
Par Alain Lanavère
Comptes rendus
Esther Dehoux, Caroline Galland, Catherine Vincent (dir.), Des usages de la grâce. Pratiques des indulgences du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021, 487 p., 16 × 24 cm.
Par Nicolas Richard
Maxime Cartron, « Au seuil d’une présence nue ». Phénoménologies baroques, Genève, Droz, « Courant critique », 2025, 130 p., 12 × 19 cm.
Par Antoine Bouvet
Florie Imbert-Pellissier, Angelo Odore et Léa Renucci (dir.), Distances, xvie-xviie siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Le Temps de l’histoire », 2024, 233 p., 24 × 16 cm.
Par Clara Dean
Jean-Paul Coujou, Philosophies du Siècle d’Or espagnol. Figures de la pensée juridique et politique, Paris, H. Champion, « Littératures étrangères », 2022, 476 p., 15,5 × 23,5 cm.
Daniel-Odon Hurel (dir.), Être bénédictin sous l’Ancien Régime. La congrégation de Saint-Maur (1618-1790), Turnhout, Brepols, « Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique », 2024, 386 p., 15,5 × 23,5 cm.
Ivo Cerman, Michal Morawetz (éd.), Die böhmische Leibeigenschaft in Rechtsdokumenten (1648-1742) [Documents juridiques touchant le servage en Bohême entre 1648 et 1742], České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, « Prameny k českým dějinám 16.-18. století – Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. », série B, vol. XI, 2023, 375 p., 18 × 27 cm.
Par Nicolas Richard
Date de parution : 03/10/2025
Date de mise en ligne : 27/10/2025