Po&sie, 2025/3 n° 193
Éditorial. Au commencement était le baiser
Mon corps, mon poème
Par Chawki Abdelamir
Le corps insurgé
Par Mouna Ouafik,
Traduite et présentée par Mohamed Kacimi
Le corps et l’exil
Par Lamia Makkadem,
Traduite et présentée par Mohamed Kacimi
Le corps et la mer
Par Réda Ahmad,
Traduite et présentée par Mohamed Kacimi
Le corps comme patrie
Par Nida Younis,
Traduite et présentée par Mohamed Kacimi
La chair et l’esprit
Le corps en guerre
Par Rama Wahba
La rage au corps
Le corps interdit
Par Mohamed Kacimi
Utérotopie et autres poèmes
Par Rachel Galvin,
Traduite et présentée par Camille Bloomfield
Iamque arsisse pudet (Epystole 1, 1, 64) : sur quelques vers de Pétrarque
Le Méridien
Par Paul Celan,
Traduit et présenté par Michel Murat
LE MÉRIDIEN
Discours prononcé à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner Darmstadt, le 22 octobre 1960
Par Paul Celan
Date de mise en ligne : 28/10/2025