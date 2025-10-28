Po&sie, 2025/3 n° 193

Sommaire en ligne via Cairn…

Éditorial. Au commencement était le baiser

Par Tiphaine Samoyault

Mon corps, mon poème

Par Chawki Abdelamir

Le corps insurgé

Par Mouna Ouafik,

Traduite et présentée par Mohamed Kacimi

Le corps et l’exil

Par Lamia Makkadem,

Traduite et présentée par Mohamed Kacimi

Le corps et la mer

Par Réda Ahmad,

Traduite et présentée par Mohamed Kacimi

Le corps comme patrie

Par Nida Younis,

Traduite et présentée par Mohamed Kacimi

La chair et l’esprit

Par Violette Abou Jalad

Le corps en guerre

Par Rama Wahba

La rage au corps

Par Afyaa Amin Al-Asadi

Le corps interdit

Par Mohamed Kacimi

Utérotopie et autres poèmes

Par Rachel Galvin,

Traduite et présentée par Camille Bloomfield

Iamque arsisse pudet (Epystole 1, 1, 64) : sur quelques vers de Pétrarque

Par Jean-Yves Tilliette

Le Méridien

Par Paul Celan,

Traduit et présenté par Michel Murat

LE MÉRIDIEN

Discours prononcé à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner Darmstadt, le 22 octobre 1960

Par Paul Celan

Date de parution : 17/10/2025



Date de mise en ligne : 28/10/2025