Flamme, H.S. n° 3 : "Femmes et Nature / Women and Nature" (dir. Giusi La Grotteria, Giulia Parma et Victoria Rimbert)

Flamme, Hors-Série n° 3

"Femmes et Nature / Women and Nature"

sous la direction de Giusi La Grotteria, Giulia Parma et Victoria Rimbert

Sommaire

Giusi LA GROTTERIA, Giulia PARMA et Victoria RIMBERT

Édito

Paula PÉREZ MILÁN

Parler avec la nature. Une relecture de l’« intimité féminine » et de l’interaction avec la nature dans les cantigas de amigo

Talking to Nature. A Re-reading of the “Feminine Intimacy” and the Interaction with Nature in the Cantigas de Amigo

Prunelle DELEVILLE

Franchir la porte du jardin secret : le mythe de Vertumne et Pomone dans l’Ovide moralisé

Entering the secret garden: the tale of Vertumnus and Pomona in the Ovide moralisé

Victoria RIMBERT

Laura Battiferri, itinéraire au fil de l’eau

Laura Battiferri along the riverside

Ismaïl El JABRI

« Le Jardin de l’Élysée : enclave féminine dans un domaine masculin (La Nouvelle Héloïse, partie IV, lettre XI) »

«The Élysée Garden: feminine enclave in a masculine domain (La Nouvelle Héloïse, Part IV, Letter XI)»

Agathe RABAT

Nature et subjectivité féminine : Teresa Uzeda dans L’Illusione de Federico De Roberto

Nature and feminine subjectivity: Teresa Uzeda in Federico De Roberto’s Illusione

Claire DAVID

Grandir en pleine nature : sauvagerie et trouble des genres dans Garçon manqué de Nina Bouraoui

Growing up in nature: Wildness and Gender Trouble in Tomboy by Nina Bouraoui

Lucia DELLA FONTANA

Laura Pugno en territoire sauvage : une écriture écoféministe ?

Laura Pugno into the wild: an ecofeminist writing?

Louise BARBIER

Perdre leur liberté car elles la désirent trop : des jeunes filles de classes populaires face au paradoxe d’un imaginaire social (Paris, années 1930-années 1960)

Losing their freedom by longing for it: working-class girls facing the paradox of a social imaginary (Paris, 1930s-1960s)

Œuvres / Artworks

Lucie BÉOUT

La Maison des Oiseaux, entre rêveries et figurations de la nature

La Maison des Oiseaux, between reveries and figurations of nature

Œuvres de Lucie BÉOUT