Flamme, H.S. n° 3 : "Femmes et Nature / Women and Nature" (dir. Giusi La Grotteria, Giulia Parma et Victoria Rimbert)
Giusi LA GROTTERIA, Giulia PARMA et Victoria RIMBERT
Paula PÉREZ MILÁN
Parler avec la nature. Une relecture de l’« intimité féminine » et de l’interaction avec la nature dans les cantigas de amigo
Talking to Nature. A Re-reading of the “Feminine Intimacy” and the Interaction with Nature in the Cantigas de Amigo
Prunelle DELEVILLE
Franchir la porte du jardin secret : le mythe de Vertumne et Pomone dans l’Ovide moralisé
Entering the secret garden: the tale of Vertumnus and Pomona in the Ovide moralisé
Victoria RIMBERT
Laura Battiferri, itinéraire au fil de l’eau
Laura Battiferri along the riverside
Ismaïl El JABRI
« Le Jardin de l’Élysée : enclave féminine dans un domaine masculin (La Nouvelle Héloïse, partie IV, lettre XI) »
«The Élysée Garden: feminine enclave in a masculine domain (La Nouvelle Héloïse, Part IV, Letter XI)»
Agathe RABAT
Nature et subjectivité féminine : Teresa Uzeda dans L’Illusione de Federico De Roberto
Nature and feminine subjectivity: Teresa Uzeda in Federico De Roberto’s Illusione
Claire DAVID
Grandir en pleine nature : sauvagerie et trouble des genres dans Garçon manqué de Nina Bouraoui
Growing up in nature: Wildness and Gender Trouble in Tomboy by Nina Bouraoui
Lucia DELLA FONTANA
Laura Pugno en territoire sauvage : une écriture écoféministe ?
Laura Pugno into the wild: an ecofeminist writing?
Louise BARBIER
Perdre leur liberté car elles la désirent trop : des jeunes filles de classes populaires face au paradoxe d’un imaginaire social (Paris, années 1930-années 1960)
Losing their freedom by longing for it: working-class girls facing the paradox of a social imaginary (Paris, 1930s-1960s)
Œuvres / Artworks
Lucie BÉOUT
La Maison des Oiseaux, entre rêveries et figurations de la nature
La Maison des Oiseaux, between reveries and figurations of nature