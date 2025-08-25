Cahiers Jules et Edmond de Goncourt, n° 29 | 2024 : "Les Goncourt et la chronique"

La chronique médiatique sous le Second Empire, période où Jules et Edmond de Goncourt ont été journalistes, est une forme littéraire qui a évolué de la simple rubrique à une expression personnelle et diversifiée. Prolongement naturel du feuilleton non fictionnel titré « courrier » ou « lettres parisiennes », elle s’est retrouvée promue par Hippolyte de Villemessant comme la forme dominante du journalisme littéraire. Issue de la culture médiatique du petit journalisme littéraire, la « chronique-causerie » a embrassé la vie parisienne, permettant aux journalistes d’assumer leur singularité d’écrivain en profitant d’une liberté nouvelle de création. La chronique a été un kaléidoscope réfractant individualités, mœurs, mode, spectacles, et actualités. Plus qu’un genre en soi, elle a offert aux écrivains un format narratif plutôt qu’une forme pour s'exprimer de manière flexible et modulable, ouvrant leur production littéraire à un autre mode d’intervention dont la liberté est proche de l’essai. Les frères Goncourt ont illustré cette démarche moderne en mobilisant cette approche dans l’écriture de leur Journal. La chronique a aussi envahi la forme romanesque : elle gagne du terrain dans la seconde partie de Lucien Leuwen de Stendhal, roman qui ne sera publié qu'en 1896 ; elle contamine - logiquement - les conversations des journalistes dans les Hommes de lettres en 1860 et transforme par moments L'Education sentimentale en journal parlé. A la fin du siècle Mirbeau écrira des romans-chroniques.

Sommaire

Dossier : Les Goncourt et la chronique

Eléonore Reverzy et Jean-Didier Wagneur La chronique médiatique à l’époque des Goncourt [Texte intégral]

Alain Vaillant La chronique, chaînon manquant de la modernité littéraire [Texte intégral]

Blandine Lefèvre « Les dessous secrets du temps » : le récit goncourtien au rythme de la rumeur mondaine [Texte intégral] ‘Les dessous secrets du temps’ (The secret underside of time): a Goncourtian story set to the rhythm of worldly gossip

Paul Aron Les chroniques de Charles Monselet [Texte intégral] Charles Monselet, Column, Press and literature, Journalistic genres

Dossier : La Femme au XVIIIe siècle

Fatemeh Eslami Moghadam, Iliana Kizilos et Alice Mugierman Introduction [Texte intégral]

Robert Kopp La Construction du récit dans La Femme au XVIIIe siècle [Texte intégral]

Eléonore Reverzy « l'âme de ce temps, le centre de ce monde » : la femme au xviiie siècle ou la mode contre l’histoire [Texte intégral]

Alice Mugierman Socialisations concurrentes dans La Femme au xviiie siècle : entre aristocratie et démocratie [Texte intégral] Competing socialisations in La Femme au xviiie siècle: between aristocracy and democracy

Flavia Aragon Ronsano La réception en Espagne de La Femme au xviiie siècle d’Edmond et Jules de Goncourt [Texte intégral]

Nao Takaï Relire Chérie à la lumière de La Femme au xviiie siècle [Texte intégral]