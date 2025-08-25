Revue
Nouvelle parution
Cahiers Jules et Edmond de Goncourt, n° 29 | 2024 :

Cahiers Jules et Edmond de Goncourt, n° 29 | 2024 : "Les Goncourt et la chronique"

Publié le par Marc Escola

La chronique médiatique sous le Second Empire, période où Jules et Edmond de Goncourt ont été journalistes, est une forme littéraire qui a évolué de la simple rubrique à une expression personnelle et diversifiée. Prolongement naturel du feuilleton non fictionnel titré « courrier » ou « lettres parisiennes », elle s’est retrouvée promue par Hippolyte de Villemessant comme la forme dominante du journalisme littéraire. Issue de la culture médiatique du petit journalisme littéraire, la « chronique-causerie » a embrassé la vie parisienne, permettant aux journalistes d’assumer leur singularité d’écrivain en profitant d’une liberté nouvelle de création. La chronique a été un kaléidoscope réfractant individualités, mœurs, mode, spectacles, et actualités. Plus qu’un genre en soi, elle a offert aux écrivains un format narratif plutôt qu’une forme pour s'exprimer de manière flexible et modulable, ouvrant leur production littéraire à un autre mode d’intervention dont la liberté est proche de l’essai. Les frères Goncourt ont illustré cette démarche moderne en mobilisant cette approche dans l’écriture de leur Journal. La chronique a aussi envahi la forme romanesque : elle gagne du terrain dans la seconde partie de Lucien Leuwen de Stendhal, roman qui ne sera publié qu'en 1896 ; elle contamine - logiquement - les conversations des journalistes dans les Hommes de lettres en 1860 et transforme par moments L'Education sentimentale en journal parlé. A la fin du siècle Mirbeau écrira des romans-chroniques.

Sommaire

Dossier : Les Goncourt et la chronique

Eléonore Reverzy et Jean-Didier Wagneur La chronique médiatique à l’époque des Goncourt [Texte intégral]

Alain Vaillant La chronique, chaînon manquant de la modernité littéraire [Texte intégral]

Blandine Lefèvre « Les dessous secrets du temps » : le récit goncourtien au rythme de la rumeur mondaine [Texte intégral] ‘Les dessous secrets du temps’ (The secret underside of time): a Goncourtian story set to the rhythm of worldly gossip

Paul Aron Les chroniques de Charles Monselet [Texte intégral] Charles Monselet, Column, Press and literature, Journalistic genres

Dossier : La Femme au XVIIIe siècle

Fatemeh Eslami Moghadam, Iliana Kizilos et Alice Mugierman Introduction [Texte intégral]

Robert Kopp La Construction du récit dans La Femme au XVIIIe siècle [Texte intégral]

Eléonore Reverzy « l'âme de ce temps, le centre de ce monde » : la femme au xviiie siècle ou la mode contre l’histoire [Texte intégral]

Alice Mugierman Socialisations concurrentes dans La Femme au xviiie siècle : entre aristocratie et démocratie [Texte intégral] Competing socialisations in La Femme au xviiie siècle: between aristocracy and democracy

Flavia Aragon Ronsano La réception en Espagne de La Femme au xviiie siècle d’Edmond et Jules de Goncourt [Texte intégral]

Nao Takaï Relire Chérie à la lumière de La Femme au xviiie siècle [Texte intégral]