La Fondation La Poste : 30 ans en 2025

Un numéro spécial de la revue FloriLettres vient saluer le trentième anniversaire de la Fondation La Poste. Depuis sa création en août 1995, l’écriture est au cœur des actions qu’elle soutient. À ses débuts, la Fondation a mis l'accent sur l'écriture théâtrale et la chanson française, avant d'intégrer dans ses axes l'écriture épistolaire. La Fondation apporte son aide à l’édition d’ouvrages qui valorisent la lettre et aux correspondances littéraires qui abordent un grand nombre de disciplines, qu’elles appartiennent au domaine artistique ou à celui des sciences humaines et sociales. À ce jour, elle a soutenu près de 350 publications. Elle accompagne des événements culturels – colloques, cafés littéraires, festivals, spectacles, films documentaires, concours – qui s’articulent autour de la correspondance, mais aussi de la biographie et de l’autobiographie. Elle crée deux prix littéraires en 2015 ("Postiers écrivains" et "Envoyé par La Poste"), dote plusieurs autres distinctions dont le prix Wepler Fondation La Poste depuis 1998 et le prix Sévigné depuis 2006 qui récompense la publication d’une correspondance inédite, annotée et commentée. Et depuis vingt ans, la Fondation soutient de nombreuses associations engagées dans des projets d’ateliers d'écriture, au sein d’établissements scolaires, de centres pénitentiaires, d’hôpitaux, d’EHPAD, offrant ainsi une opportunité d’expression et de réhabilitation, un espace de liberté et de valorisation personnelle. Le dossier de Florilettres conçu par Nathalie Jugermann vient mettre en lumières quelques actions de la Fondation, à la croisée de l’intime et du collectif.