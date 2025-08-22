FloriLettres, n° 257 : "La Fondation La Poste 30 ans en 2025 : à la croisée de l'intime et du collectif" (dir. Nathalie Jungermann)

Dossier La Fondation La Poste a 30 ans en 2025. À la croisée de l'intime et du collectif

Depuis sa création en août 1995 sous l’égide de la Fondation de France – devenue fondation d’entreprise en mai 2002 –, l’écriture est au cœur des actions qu’elle soutient. À ses débuts, la Fondation a mis l'accent sur l'écriture théâtrale et la chanson française, avant d'intégrer dans ses axes l'écriture épistolaire.

Qui mieux que La Poste pour légitimer un tel mécénat ? La Fondation apporte son aide à l’édition d’ouvrages qui valorisent la lettre et aux correspondances littéraires qui abordent un grand nombre de disciplines, qu’elles appartiennent au domaine artistique ou à celui des sciences humaines et sociales. À ce jour, elle a soutenu près de 350 publications. Elle accompagne des événements culturels – colloques, cafés littéraires, festivals, spectacles, films documentaires, concours – qui s’articulent autour de la correspondance, mais aussi de la biographie et de l’autobiographie. Elle crée deux prix littéraires en 2015 (« Postiers écrivains » et « Envoyé par La Poste »), dote plusieurs autres distinctions dont le prix Wepler Fondation La Poste depuis 1998 et le prix Sévigné depuis 2006 qui récompense la publication d’une correspondance inédite, annotée et commentée. Et depuis vingt ans, la Fondation soutient de nombreuses associations engagées dans des projets d’ateliers d'écriture, où parfois l’échange de lettres est une des initiatives, au sein d’établissements scolaires, de centres pénitentiaires, d’hôpitaux, d’EHPAD, offrant ainsi une opportunité d’expression et de réhabilitation, un espace de liberté et de valorisation personnelle.

L’écriture solidaire est un acte de partage et de soutien qui permet d’apporter une voix à ceux qui en sont souvent privés. Les quelques actions sélectionnées pour ce dossier et les deux articles, l’un sur l’écriture épistolaire et l’autre sur les actions solidaires, témoignent de ce fil conducteur : l’expression écrite sous toutes ses formes, à la croisée de l’intime et du collectif.

Sommaire en ligne…

Une fondation pour l'écrit. Quelques actions choisies

Par Nathalie Jungerman

À travers des extraits d'entretiens réalisés pour FloriLettres, nous présentons quelques projets que la Fondation La Poste a soutenus ces dernières décennies, et dont elle demeure partenaire pour certains d'entre eux.

« Un atelier d’écriture crée une atmosphère. Un curieux mélange. Un état d’urgence, une ambiance de remise en question, de prise de risque, de désir de se mettre en danger, en même temps qu’il rassure ». Jacques Serena, 2009.

L'étoffe de l'intime La correspondance

Par Corinne Amar

Une célébration de la lettre, du mot et de la mémoire qui fait résonner les voix du passé et du présent : la Fondation La Poste fête en 2025 ses trente ans. Depuis 30 ans, elle se veut soutenir et valoriser l’expression écrite. Ce fil rouge traverse les nombreuses actions qu’elle accompagne et notamment l'aide à l'édition de correspondances.

Vingt ans d'actions solidaires

Par Gaëlle Obiégly

Les actions solidaires de la Fondation La Poste, bien que moins visibles que d'autres manifestations culturelles, jouent un rôle fondamental dans le tissu social. Par l'écriture, elles offrent un espace d'expression à ceux qui en sont privés, elles créent des ponts entre les générations et les milieux sociaux, et elles participent à la construction d'une société qui offre une place à chacun..

