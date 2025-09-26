Editos
Politiques du faire-monde

Publié le par Marc Escola

Issu des conférences Tanner données du 19 au 21 avril 2023 à l’université de Berkeley, le nouveau livre signé au Seuil par Philippe Descola sous le titre Politiques du faire-monde expose les grandes orientations politiques qui se déduisent du travail anthropologique mené depuis plus de cinquante ans, notamment auprès des Achuars en Amazonie. Dénonçant entre autres les impasses du programme d’étude du monde déployé par les Lumières, il montre comment, dans les sociétés extra-modernes, les manières de concevoir le monde aussi bien que les relations entre humains et non-humains peuvent donner naissance à des formes de collectifs entièrement différentes.