Philippe Descola, Politiques du faire-monde

À partir de ses « Tanner Lectures », conférences données en 2023 à l’université de Californie à Berkeley, Philippe Descola expose les grandes orientations politiques qui se dégagent de son travail anthropologique mené depuis plus de cinquante ans, notamment auprès des Achuar en Amazonie.

Il met en évidence les impasses du programme d’étude du monde déployé par les Lumières, cette fabrique de distinction entre nature et culture, et rappelle sa conception de quatre filtres ontologiques qui, selon lui, structurent le processus de mondiation : l’animisme, le totémisme, le naturalisme et l’analogisme. Ilmontre combienles manières de concevoir les relations entre humains et non-humains dans les sociétés extramodernes peuvent stimuler de nouvelles formes de collectifs, d’alterpolitiques, à la fois plus ouvertes et plus inclusives. Un effort devenu nécessaire et urgent à l’ère du réchauffement climatique où le vivant est en crise généralisée et où les États n’apparaissent pas à la hauteur des défis à venir.

Avec ce court texte, Philippe Descola nous offre une remarquable synthèse de ses travaux mais également une formidable émulation pour repenser de nouveaux modes d’action politique et de vie en commun.

—

Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Descola développe une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains qui a révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps. Il est l’auteur, entre autres, de Par-delà nature et culture(Gallimard, 2005), La Composition des mondes (Flammarion, 2014) et Les Formes du visible (Seuil, 2021). Il a collaboré avec Alessandro Pignocchi à Ethnographies des mondes à venir (Seuil, 2022).

—

