Françoise Mathay, Pratiques de l'éditeur

Dans Pratiques de l’éditeur, Françoise Mathay, éditrice indépendante spécialisée dans le secteur du livre illustré et intervenante dans le master professionnel « Création éditoriale multisupport » de Sorbonne Université, offre une réflexion approfondie et éclairante sur le travail éditorial. Son objectif est de montrer que la réussite de toute publication dépend de la coordination harmonieuse de l’ensemble de la chaîne éditoriale au de laquelle – leitmotiv de l’ouvrage – l’éditeur joue le rôle essentiel de chef d’orchestre.

Avec un souci pédagogique, chaque chapitre aborde une compétence ou un thème précis, déclinant fondamentaux et théorie : la chaîne et les acteurs du livre, le b.a.-ba de la propriété intellectuelle, l’anatomie d’un livre, le rétroplanning, le chemin de fer, la gestion de l’iconographie, la coédition ou encore les différentes étapes de validation avant le BAT. S’y ajoutent des éclairages sur les méthodes organisationnelles, la gestion des priorités, le brief des interlocuteurs ou la bien la capacité d’anticiper.

Le volet théorique est systématiquement complété par une mise en situation pratique avec des exemples concrets ou des exercices. Les rubriques intitulées « Bon à savoir », « À copier ! » ou « Mémo », proposent un repérage facile pour identifier les notions essentielles à retenir.

Deux dépliants, exposant la chaîne éditoriale d’un livre illustré, accompagnent cet ouvrage qui s’adresse à toute personne désireuse de (mieux) comprendre les rouages de l’édition : étudiants, stagiaires et apprentis, éditeurs juniors ou confirmés, directeurs éditoriaux, chefs de projets, chargés de communication, concepteurs-rédacteurs…

—

Sommaire

Introduction

Mode d’emploi

Remarques préliminaires

1. Un métier complexe

2. La chaîne du livre

3. L’éditeur comme chef d’orchestre

4. Un bon éditeur est multi-casquettes

5. L’imprimeur et le livre : le b.a.-ba

6. La gestion du temps : l’enjeu majeur

7. L’iconographie : une composante cruciale

8. La place de l’iconographe dans la chaîne du livre

9. La collaboration avec un iconographe freelance

10. Le rétroplanning

11. Le chemin de fer

12. L’importance des briefs de qualité

13. La validation du manuscrit

14. La validation du principe de maquette

15. L’art d’anticiper

16. Le cas de la coédition/cession de droits

17. La gestion des priorités

18. La capacité d’analyser rapidement une idée

19. L’optimisation du workflow au quotidien

20. La collaboration avec un éditeur freelance

21. Les validations ultimes de l’éditeur

22. Un choix personnel à faire

Conclusion

Et demain ?

Glossaire

Ressources supplémentaires