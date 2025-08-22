Alix Bouffard, Découvrir Lukács

Découvrir c’est laisser de côté les formules et les simplifications pour se confronter directement aux textes.

Sur une autrice, sur un auteur, sur une question, la collection Découvrir présente onze textes, commentés et mis dans leur contexte, proposant au lecteur des pistes pour aller plus loin.

Les textes de Georg Lukács (1885-1971) rassemblés ici présentent ses principaux concepts et ses apports à l’histoire du marxisme, en explorant les différents versants de son œuvre : son analyse du roman, du réalisme critique et de l’activité esthétique ; sa conception de la réification, de la conscience de classe et du parti ; son étude de l’histoire de l’irrationalisme et du fascisme ; et enfin, sa critique du stalinisme, sa théorie de l’aliénation et ses réflexions sur la possibilité d’un socialisme authentiquement démocratique.

Alix Bouffard est maîtresse de conférence en philosophie sociale et politique à l’université de Strasbourg.