L'amitié Charles Péguy, n° 186 : "Péguy et les années 20"

Péguy et les années 20 (Avril - juin 2025)

Avant-propos : Charles Péguy n'est pas mort en 1914 (Éric Thiers)

Introduction : Péguy et les années 1920 (Jennifer Kilgore-Caradec)

Péguy et les hommes politiques des années 1920 (Nicolas Jachiet)

Notre cher Péguy de Jérôme et Jean Tharaud : attachement réel et / ou trahison ? (Michel Leymarie)

D'un livre sur Péguy (Jules Isaac)

Péguy et les hommes de cinquante ans (Claire Daudin)

Madeleine Delbrêl, lectrice de Péguy (Camille Froment)

Persistance d'un "affreux macchabée" : Péguy et les surréalistes (Antoine Poisson)

Le modernisme et la modernité de Péguy (Jennifer Kilgore-Caradec)

Péguy sur les étals / Fortune éditoriale des années 1920 ((Guillaume Boyer)

Varia

Charles Péguy, Dialogue de Clio et d'Ève (Sven Storelv)

Courrier d'Orléans

- Exposition "Cités idéales ? Écrire, dessiner, et habiter l'Utopie du XIXème au XXIème siècle" du mercredi 9 juillet au samedi 8 novembre 2025. En partenariat avec l'École d'architecture de Nantes et le FRAC Centre-Val de Loire

- Recension de 8 acquisitions d'ouvrages (dont des thèses).

Vie de l'Amitié

Conférence de Claire Daudin auprès de soeurs bénédictines de l'abbaye de Pradines (près de Roanne, Loire)

Conférence de Claire Daudin au Lycée professionnel d'Eysines (Aglomération de Bordeaux, Gironde)

Vidéoconférences de Nicolas Faguer pour un groupe paroissial de Pavia (Italie), puis avec un groupe d'étudiants de Guadeloupe.

Conférences d'Alexandre Moatti à Nancy (à la société française d'histoire des sciences et des technique) et à Paris (à l'inviattion du Cercle Renan)

Multiples conférences de Jean-Pierre Sueur dans l'Orléannais et à Chartres.

Glanes (Joseph Hanimann)

Comptes-rendus

Marcel Drouin, 25 ans de critique littéraire : de la Revue blanche à la NRF / Clément Girardi, Écrire avec et contre Bergson. La littérature, les lieux communs, les images / Giusanna Failla, L'écriture de Charles Péguy. Usage et enjeux des procédés stylistiques dans les deux "Jeanne d'Arc" et les Mystères. / Patrice Guillamaud, Péguy. Barbarie et pornographie / Louis Maistre, Le régiment des lettres / Marie Vélikanov, La Sainteté chez Péguy / Annette Aronowicz, The Thought at the Back of the Mind: Five Explorations of the Human in the Age of the Natural Sciences / Jean-Pierre Sueur, "Une journée singulière. Autopsie politique" .