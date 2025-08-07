PhiN-Beiheft 38/2025 : "Figurationen des Zwielichts Ordnungssprenger an den frühneuzeitlichen Epochenschwellen" (dir. Ann-Kristin Fenske, Anna Isabell Wörsdörfer)

I. Auftakt: Transversale Blicke

Ann-Kristin Fenske

Anna Isabell Wörsdörfer:

Epochendämmerung und zwielichtige Typen. Eine historische Einführung [1–8]



Bernard Ribémont:

Le 'héros travesti': personnages épiques, personnages de 'seuil' (fin du Moyen Âge et XVIIIe siècle) [9–38]

II. Die Schwellenphase um 1500



Celina Küppers:

Christine de Pizan: Ein gynozentrischer Kanon zwischen traditioneller Antikerezeption und mittelalterlicher Innovation [39–52]



Stephan Siebert:

"Je suis ycy plus à delivre" – Der avocat als zwielichtige Figur in der Farce de Maistre Pathelin und ihren Fortschreibungen [53–70]



Lina Wilhelms:

Dämonisches Zwielicht in der Epochenschwelle um 1500. Literarische Verhandlungen frühneuzeitlicher Imaginationen von Hexerei bei François Rabelais und Pierre de Ronsard [71–89]

III. Die Schwellenphase um 1800



Yannick Ossa:

Dolmancé als Schwellenfigur. Mythopoetische Selbstinszenierung in Sades La Philosophie dans le Boudoir [90–100]



Selina Seibel:

L'Antiquité séduisante. La femme fatale mythologique comme défi socio-moral et poétologique dans les nouvelles fantastiques du début du XIXe siècle [101–112]



Anna Isabell Wörsdörfer:

Ein (kreativer) Teufel im Prosagedicht. Figurale und generische Hybriditäten in Aloysius Bertrands Gaspard de la Nuit [113–123]



Shoshana-Rose Marzel:

Rodolphe de Gérolstein, rebelle hybride : Rébellion et contestation sociale au seuil de l'époque moderne [124–131]



Hartmut Stenzel:

Die Dialektik von Revolte und Integration als Gesellschaftskritik. Zu Balzacs Figur des Jacques Collin (Vautrin / Abbé Carlos Herrera) [132–142]

IV. Ausblick: Hybridität heute



Mara Magda Maftéi:

Langages et formes institutionnelles des subjectivités hybrides : Céline Minard (Plasmas) et Emmanuelle Pireyre (Chimère) [143–154]



In der Reihe PhiN. Philologie im Netz: Beihefte werden in loser Folge Sammelbände und Monographien im Internet unter den Adressen "http://www.fu-berlin.de/phin/bi.htm" und "http://www.phin.de/bi.htm" publiziert. Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenfrei. Veröffentlicht werden ausschließlich Originalbeiträge. Alle Rechte vorbehalten. ISSN: 1436-7211.

E-Mail: editor@phin.de



© PhiN 5.8.2025

https://www.phin.de