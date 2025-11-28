Pascal Mougin (dir.), La tentation littéraire de l'art contemporain

Spécialistes de littérature contemporaine, historiens et critiques d'art croisent ici leurs regards sur les évolutions récentes des interférences entre art et littérature et montrent comment la tentation littéraire de l'art renouvelle aujourd'hui les formes et les enjeux du discours, du récit et de la fiction, aussi bien que le fait littéraire lui-même.

Les interférences contemporaines de l'art et de la littérature s'observent dans ce que la critique récente appréhende sous les termes de littérature hors du livre, de littérature d'exposition ou encore de littérature plasticienne. La tradition séparatiste de la peinture et de la poésie, qui a culminé avec le purisme visuel du modernisme tardif, a fait place depuis les années 1960 – avec Fluxus et l'intermédia, le tournant linguistique puis narratif de l'art – à une situation nouvelle d'indistinction relative, où artistes écrivant/écrivains s'approprient le langage dans tous ses états.

Publié suite au colloque international éponyme au Lieu Unique, Nantes, du 16 au 17 octobre 2014.

Pascal Mougin est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle et membre de l'équipe THALIM (Paris 3 / CNRS). Spécialiste de la littérature française des XXe et XXIe siècles et de ses relations avec l'art contemporain, il est l'auteur de Moderne / contemporain – Art et littérature des années 1960 à nos jours(Les presses du réel, 2019). Il est également artiste photographe.

Sommaire

INTRODUCTION

Art, littérature : du séparatisme historique aux convergences actuelles

Pascal Mougin

I. HISTORIQUES

Images et mots dans l'art contemporain en Belgique (d')après Magritte

Denis Laoureux

L'artiste en romancier « amateur » selon Jean Le Gac

Anne Mœglin-Delcroix

Une possible réconciliation de l'image et du texte dans la peinture française des années 1980

Camille Debrabant

Édouard Levé ou « la mort de l'auteur » (dans l'art contemporain)

Jean-Pierre Salgas

II. MODÈLES OU PRÉTEXTES LITTÉRAIRES ?

Modèles littéraires à l'œuvre dans le film essai. Le cas Montaigne

Véronique Terrier Hermann

Anne de Sterk et Dominique Petitgand : paroles manquées

Marion Daniel

Entretien. Texte, littérature, exposition

Jean-Max Colard, Nicolas Fourgeaud, Mathieu Copeland, Yoann Gourmel

III. L'AUTORITÉ LITTÉRAIRE : USAGE ET CONTESTATION

De quelques usages récents de la littérature par la performance : Benjamin Seror, Louise Hervé & Chloé Maillet

Nicolas Fourgeaud

Présence des textes et représentation du texte dans Doubles-jeux de Sophie Calle

Sylvia Chassaing

IV. AVATARS DE LA FICTION

La mise en récit de l'œuvre de Philippe Thomas : esquisse d'une analyse de la structure narrative

Émeline Jaret

Fictions de l'art, arts de la fiction

Laurence Corbel

De rerum fabula / de rerum natura : le livre de la nature et ses fictions

Émilie Frémond

V. ÉCRITURE-IMAGE

Peint avec la langue. Arnaud Labelle-Rojoux, un artiste qui écrit

Laurence Perrigault

Dalida Shakespeare

Arnaud Labelle-Rojoux

Le devenir-image de la littérature : peut-on parler de « néo-littérature » ?

Magali Nachtergael

INDEX DES NOMS

ILLUSTRATIONS

LES AUTEURS