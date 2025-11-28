Pascal Mougin (dir.), La tentation littéraire de l'art contemporain
Spécialistes de littérature contemporaine, historiens et critiques d'art croisent ici leurs regards sur les évolutions récentes des interférences entre art et littérature et montrent comment la tentation littéraire de l'art renouvelle aujourd'hui les formes et les enjeux du discours, du récit et de la fiction, aussi bien que le fait littéraire lui-même.
Les interférences contemporaines de l'art et de la littérature s'observent dans ce que la critique récente appréhende sous les termes de littérature hors du livre, de littérature d'exposition ou encore de littérature plasticienne. La tradition séparatiste de la peinture et de la poésie, qui a culminé avec le purisme visuel du modernisme tardif, a fait place depuis les années 1960 – avec Fluxus et l'intermédia, le tournant linguistique puis narratif de l'art – à une situation nouvelle d'indistinction relative, où artistes écrivant/écrivains s'approprient le langage dans tous ses états.
Publié suite au colloque international éponyme au Lieu Unique, Nantes, du 16 au 17 octobre 2014.
Pascal Mougin est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle et membre de l'équipe THALIM (Paris 3 / CNRS). Spécialiste de la littérature française des XXe et XXIe siècles et de ses relations avec l'art contemporain, il est l'auteur de Moderne / contemporain – Art et littérature des années 1960 à nos jours(Les presses du réel, 2019). Il est également artiste photographe.
Sommaire
INTRODUCTION
Art, littérature : du séparatisme historique aux convergences actuelles
Pascal Mougin
I. HISTORIQUES
Images et mots dans l'art contemporain en Belgique (d')après Magritte
Denis Laoureux
L'artiste en romancier « amateur » selon Jean Le Gac
Anne Mœglin-Delcroix
Une possible réconciliation de l'image et du texte dans la peinture française des années 1980
Camille Debrabant
Édouard Levé ou « la mort de l'auteur » (dans l'art contemporain)
Jean-Pierre Salgas
II. MODÈLES OU PRÉTEXTES LITTÉRAIRES ?
Modèles littéraires à l'œuvre dans le film essai. Le cas Montaigne
Véronique Terrier Hermann
Anne de Sterk et Dominique Petitgand : paroles manquées
Marion Daniel
Entretien. Texte, littérature, exposition
Jean-Max Colard, Nicolas Fourgeaud, Mathieu Copeland, Yoann Gourmel
III. L'AUTORITÉ LITTÉRAIRE : USAGE ET CONTESTATION
De quelques usages récents de la littérature par la performance : Benjamin Seror, Louise Hervé & Chloé Maillet
Nicolas Fourgeaud
Présence des textes et représentation du texte dans Doubles-jeux de Sophie Calle
Sylvia Chassaing
IV. AVATARS DE LA FICTION
La mise en récit de l'œuvre de Philippe Thomas : esquisse d'une analyse de la structure narrative
Émeline Jaret
Fictions de l'art, arts de la fiction
Laurence Corbel
De rerum fabula / de rerum natura : le livre de la nature et ses fictions
Émilie Frémond
V. ÉCRITURE-IMAGE
Peint avec la langue. Arnaud Labelle-Rojoux, un artiste qui écrit
Laurence Perrigault
Dalida Shakespeare
Arnaud Labelle-Rojoux
Le devenir-image de la littérature : peut-on parler de « néo-littérature » ?
Magali Nachtergael
INDEX DES NOMS
ILLUSTRATIONS
LES AUTEURS