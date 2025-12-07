Solange Carton (éd.), Mélancolie de la parole, mélancolie des arts

Que peut apprendre la psychanalyse des formes et des mots de la mélancolie du poète ?

Comment la littérature et les arts, quand ils y consentent, se laissent-ils interroger par la mélancolie de la parole dans la cure psychanalytique ?

Cet ouvrage s’intéresse de façon croisée à ses courants traversant, des plus tonitruants aux plus dormants, des plus ravageurs aux plus pernicieusement silencieux. Au-delà de la coloration phénoménologique de la douleur morale, ce qui traverse l’ensemble de ses chapitres, chacun à leur manière, c’est l’attachement de la langue, quelle que soit son expression, verbale, picturale ou musicale, à tenir au secret la passion pour son objet incertain, défiguré et indéterminé, assouvie à l’aune de sa mise à mort à perpétuité.

Solange Carton est psychanalyste, affiliée à l’Association psychanalytique de France, psychologue, professeur de psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique à l’Université de Montpellier Paul-Valéry.

Ont contribué à ce volume : Solange CARTON, Catherine CHABERT, Marie DESSONS, Béatrice DIDIER, Alain MONTANDON, Jean-Claude ROLLAND, Vincent VIVÈS

Version PDF : e-EAN 9782745364265. 25 EUR.