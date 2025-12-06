Collectif
Nouvelle parution
Marta Segarra, Genre, sexualité, littérature. Anne Emmanuelle Berger, lectrice de son temps

  • Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, coll. "L'Imaginaire du texte", 2025
  • EAN : 9782379245770
  • 286 pages
  • Prix : 21 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Sous la direction de Marta Segarra

Théories féministes et queers, psychanalyse, déconstruction, question décoloniale, politiques de la traduction, pédagogies féministes. Les essais ici réunis montrent comment, selon les mots de Anne Emmanuelle Berger, « ce que la littérature fait au genre, c’est défaire son ordre, attenter à son unité et sa souveraineté ».

Ce volume rend hommage au travail d’Anne Emmanuelle Berger, dont la contribution intellectuelle au champ des études de genre et des études littéraires aura été d’une richesse et d’une originalité exceptionnelles. « Lectrice de son temps », ses analyses – qu’elles portent sur des textes littéraires ou sur des idées et événements culturels – révèlent les richesses inouïes de la langue et de ses effets sur nos conceptions du genre et de la sexualité.

Ouvrage publié  avec le soutien du LEGS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité), Paris 8 université des Créations.

Auteur·ices : Culler JonathanFajnwaks FabianGarratino DanieleHanrahan MairéadMerlin-Kajman HélèneMichaud GinettePelletier LaurenceRabaté Jean-MichelRundgren HetaSegarra Marta.

Table des matières

Introduction
Marta Segarra 

Sexualité Fiction(s.). Entretien avec Anne Emmanuelle Berger»
Mené par Laurence Pelletier 

Transatlantiquement
Ginette Michaud 

Bergers de Rimbaud
Jean-Michel Rabaté 

La prostitution et Les Fleurs du Mal
Jonathan Culler 

Fétichisme et littérature
Mairéad Hanrahan 

Dissémination, ouverture, béance
Fabian Fajnwaks 

« Consentir n’est pas vouloir » : transgression des rôles genrés
dans Le Cid et La Princesse de Clèves
Hélène Merlin-Kajman 

De la « langue maternelle » en traduction
Mathias Verger 

« Les fins d’un idiome », ou le début d’un dialogue.
Une rencontre avec une chercheuse, une pensée, une discipline
Giuseppe Sofo 

La différence sexuelle en salle de lecture(s)
Daniele Garritano 

Études de genre et contre-écoles de la survie :
La lecture comme « entretien »
Claire Star Finch 

Corps pluriel – études de genre et recherche-création
Heta Rundgren 

Commence par A : amitiés, animots, animal (sans nom)
Nadia Setti 


