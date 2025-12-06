Marta Segarra, Genre, sexualité, littérature. Anne Emmanuelle Berger, lectrice de son temps

Sous la direction de Marta Segarra

Théories féministes et queers, psychanalyse, déconstruction, question décoloniale, politiques de la traduction, pédagogies féministes. Les essais ici réunis montrent comment, selon les mots de Anne Emmanuelle Berger, « ce que la littérature fait au genre, c’est défaire son ordre, attenter à son unité et sa souveraineté ».

Ce volume rend hommage au travail d’Anne Emmanuelle Berger, dont la contribution intellectuelle au champ des études de genre et des études littéraires aura été d’une richesse et d’une originalité exceptionnelles. « Lectrice de son temps », ses analyses – qu’elles portent sur des textes littéraires ou sur des idées et événements culturels – révèlent les richesses inouïes de la langue et de ses effets sur nos conceptions du genre et de la sexualité.

Extrait (introduction) sur le site de l'éditeur…

Ouvrage publié avec le soutien du LEGS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité), Paris 8 université des Créations.

Auteur·ices : Culler Jonathan, Fajnwaks Fabian, Garratino Daniele, Hanrahan Mairéad, Merlin-Kajman Hélène, Michaud Ginette, Pelletier Laurence, Rabaté Jean-Michel, Rundgren Heta, Segarra Marta.

Table des matières

Introduction

Marta Segarra

Sexualité Fiction(s.). Entretien avec Anne Emmanuelle Berger»

Mené par Laurence Pelletier

Transatlantiquement

Ginette Michaud

Bergers de Rimbaud

Jean-Michel Rabaté

La prostitution et Les Fleurs du Mal

Jonathan Culler

Fétichisme et littérature

Mairéad Hanrahan

Dissémination, ouverture, béance

Fabian Fajnwaks

« Consentir n’est pas vouloir » : transgression des rôles genrés

dans Le Cid et La Princesse de Clèves

Hélène Merlin-Kajman

De la « langue maternelle » en traduction

Mathias Verger

« Les fins d’un idiome », ou le début d’un dialogue.

Une rencontre avec une chercheuse, une pensée, une discipline

Giuseppe Sofo

La différence sexuelle en salle de lecture(s)

Daniele Garritano

Études de genre et contre-écoles de la survie :

La lecture comme « entretien »

Claire Star Finch

Corps pluriel – études de genre et recherche-création

Heta Rundgren

Commence par A : amitiés, animots, animal (sans nom)

Nadia Setti



Bibliographie