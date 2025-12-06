Marta Segarra, Genre, sexualité, littérature. Anne Emmanuelle Berger, lectrice de son temps
Sous la direction de Marta Segarra
Théories féministes et queers, psychanalyse, déconstruction, question décoloniale, politiques de la traduction, pédagogies féministes. Les essais ici réunis montrent comment, selon les mots de Anne Emmanuelle Berger, « ce que la littérature fait au genre, c’est défaire son ordre, attenter à son unité et sa souveraineté ».
Ce volume rend hommage au travail d’Anne Emmanuelle Berger, dont la contribution intellectuelle au champ des études de genre et des études littéraires aura été d’une richesse et d’une originalité exceptionnelles. « Lectrice de son temps », ses analyses – qu’elles portent sur des textes littéraires ou sur des idées et événements culturels – révèlent les richesses inouïes de la langue et de ses effets sur nos conceptions du genre et de la sexualité.
Extrait (introduction) sur le site de l'éditeur…
Ouvrage publié avec le soutien du LEGS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité), Paris 8 université des Créations.
Auteur·ices : Culler Jonathan, Fajnwaks Fabian, Garratino Daniele, Hanrahan Mairéad, Merlin-Kajman Hélène, Michaud Ginette, Pelletier Laurence, Rabaté Jean-Michel, Rundgren Heta, Segarra Marta.
Table des matières
Introduction
Marta Segarra
Sexualité Fiction(s.). Entretien avec Anne Emmanuelle Berger»
Mené par Laurence Pelletier
Transatlantiquement
Ginette Michaud
Bergers de Rimbaud
Jean-Michel Rabaté
La prostitution et Les Fleurs du Mal
Jonathan Culler
Fétichisme et littérature
Mairéad Hanrahan
Dissémination, ouverture, béance
Fabian Fajnwaks
« Consentir n’est pas vouloir » : transgression des rôles genrés
dans Le Cid et La Princesse de Clèves
Hélène Merlin-Kajman
De la « langue maternelle » en traduction
Mathias Verger
« Les fins d’un idiome », ou le début d’un dialogue.
Une rencontre avec une chercheuse, une pensée, une discipline
Giuseppe Sofo
La différence sexuelle en salle de lecture(s)
Daniele Garritano
Études de genre et contre-écoles de la survie :
La lecture comme « entretien »
Claire Star Finch
Corps pluriel – études de genre et recherche-création
Heta Rundgren
Commence par A : amitiés, animots, animal (sans nom)
Nadia Setti
Bibliographie