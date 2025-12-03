Massimo Olivero et Matthieu Couteau (dir.), La Promesse d'un art (1900-1950). Un demi-siècle de théories du cinéma

La Promesse d'un art (1900-1950). Un demi-siècle de théories du cinéma

Sous la direction de Massimo Olivero et Matthieu Couteau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 690, 2025.

En revenant aux écrits fondateurs qui ont permis au cinéma de devenir un art, il s’agit de revisiter ces matrices théoriques pour éclairer les débats contemporains. Car, comprendre ce dont nous avons hérité exige d’interroger les formes et les concepts qui ont façonné, dès son origine, ce médium.

Existe également en version reliée - EAN 9782406191681 - au prix de 82 EUR.