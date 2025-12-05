Sandra Cureau, Anne Debrosse, Yann Lagadec et Ana Maria Misdolea, Guerre et fiction. Ou comment la fiction influence la guerre

Le fait que la guerre, dans ses multiples dimensions, a inspiré depuis fort longtemps la fiction – au sens étroit de récit transmis par une œuvre littéraire ou artistique – est désormais bien connu. Le fait que la fiction, quelle qu’en soit la forme, puisse réciproquement influencer la manière de conduire la guerre, de mener le combat, de partir en opération, voire d’orienter la doctrine de telle ou telle armée paraît moins évident. Il s'agit de mettre en application ce retournement des perspectives, à rebours de la plupart des études consacrées aux liens entre guerre et fiction, qui s'intéressent principalement à la représentation de la guerre dans la fiction.

Par ailleurs, la fiction ne se réduit pas au récit porté par une œuvre artistique. Nous avons donc voulu donner toute sa force à ce concept, qui fait l’objet de nombreuses réflexions et parutions dans la recherche actuellement, à la croisée de plusieurs disciplines, histoire et théorie de l’art, de la littérature, philosophie ou même, plus récemment, sociologie. En cela, nous nous sommes donné pour horizon de nous inscrire dans le grand mouvement de réflexion sur la fiction qui, depuis les années 1970, a conduit à en élargir la perception, à l’extraire du seul champ littéraire où elle paraissait avoir été cantonnée pour l’envisager dans tous les domaines où l’esprit peut, par son action, se libérer temporairement des conditions imposées par le cadre de l’action réelle, pour explorer d’autres voies. "Guerre et fiction, ou les effets de la fiction sur la guerre" est donc un dossier pluridisciplinaire : il réunit les contributions de spécialistes tant de lettres que d'histoire, de relations internationales que de management, des chercheurs en SHS et des officiers d'active.

Sommaire du dossier

Dossier. Guerre et fiction



Introduction : "comment la fiction influence la guerre"

Par Sandra Cureau, Anne Debrosse, Yann Lagadec et Ana Misdolea



"Du bon usage de la fiction dans l’armée des ombres : les résistants lecteurs de romans"

Par Clément Sigalas



"Fiction et imaginaire de la cyber guerre aux États-Unis"

Par Stéphane Taillat



"La littérarité au service de la formation militaire : une analyse du roman Zone de Mathias Énard"

Par Kathryne Fontaine



"Les nouvelles frontières de la fiction : des usages stratégiques du récit dans les armées et les services de renseignement"

Par Paul Charon



"Des armées avides de science-fiction : ce que l’étude de la Red Team Défense du ministère des Armées français peut nous apprendre des usages de la science-fiction par les armées"

Par Marie Roussie



Forum :

"Imaginer et vivre la guerre : le rôle des fictions"

Par Nicolas Minvielle



Entretiens :

"L’officier et la fiction. Entretien croisé des colonels Brice Erbland et Jean Michelin"

Entretien croisé des colonels Brice Erbland, Jean Michelin. Propos recueillis par Sandra Cureau



"The Strategic Value of Useful Fiction: How Narrative Can Transform Defense Planning"

Interview with August Cole