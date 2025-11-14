O. Arnould, E. Salanskis (dir.), Lou Andreas-Salomé, une philosophie du féminin

Lou Andreas-Salomé a constamment été reléguée au rang d’inspiratrice, d’amante, voire de disciple de grands hommes qu’elle a pu côtoyer, tels que Nietzsche, Rilke ou encore Freud. Pourtant, elle n’a eu de cesse d’exercer sa liberté, tant en théorie dans ses écrits qu’en pratique dans sa vie. Son geste, peu connu pour lui-même aujourd’hui, relève d’une philosophie du féminin qui se déploie à travers une œuvre structurée conceptuellement autour de la quête nostalgique de l’origine. Cette approche unifiée repose sur une multitude de disciplines, comme la théologie, la littérature, l’art et la psychanalyse, et tend à revaloriser singulièrement le féminin, ainsi que les femmes, sans rejeter radicalement le cadre social normatif en vigueur au tournant du siècle européen. La penseuse participe ainsi de la modernité sans jamais s’y fondre complètement : si la subversion du féminin est sensible dans son œuvre, elle demeure drapée de nuances sous une plume cosmopolite, sinueuse et poétique.

Ont participé à ce volume : O. Arnould, E. Salanskis, B. Benert, A. Hanoun, A. Pourrez, S. Marton,I Mons, Th. Michiels et C Pechota.

Sommaire

Dossier : Lou Andreas-Salomé, une philosophie du féminin

Lou Salomé, une philosophie du féminin – Ondine Arnould et Emmanuel Salanskis

Lou Andreas-Salomé : pionnière de la modernité – Cornelia Pechota

Lou Andreas-Salomé, une discipline, une continuatrice de Friedrich Nietzsche ? – Scarlett Marton

Lou Andreas-Salomé et Anna Freud : une amitié philosophique ? – Arthur Hanoun

Lou Andreas-Salomé et le monde des livres pour enfants – Britta Benert

Entre écriture de l’origine et création de soi. Lou Andreas-Salomé et la part du féminin – Isabelle Mons

Prélude à une réception en devenir des œuvres de Lou Andreas-Salomé, entre multiplicité et unité – Aurélie Pourrez

L’Un et le Tout saloméens, ou l’intuition philosophique d’un même idéal humain – Ondine Arnould

Commentaire introductif de Formes fondamentales de l’art de Lou Andreas-Salomé – Ondine Arnould

Traduction

Traduction de « Formes fondamentales de l’art. Une étude psychologique » (1898) – Lou Andreas-Salomé

Varia

Respect rawlsien et théories de la reconnaissance : une même idée de la justice ? – Thomas Michiels