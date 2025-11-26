Marie Joqueviel-Bourjea, Corine Robet, Au vif de l'atelier d'écriture. Penser et théoriser nos pratiques

En atelier d’écriture, nous travaillons sur et avec le vif – qu’il s’agisse du dispositif, des conditions d’exercice de la pratique d’animation, des textes qui s’écrivent et s’oralisent aussitôt, des groupes que l’écriture soude instantanément. De fait, par-delà les modalités spécifiques à tel atelier, telle façon d’animer ou tel public, la question du « vif » intéresse l’animation d’ateliers d’écriture en général – ne serait-ce que parce qu’elle traverse de part en part les deux grands enjeux performatifs qui incombent à l’animateur : proposer, retourner. Ce collectif s’intéresse au cadre de l’atelier (quel est le vif de l’atelier ?), à des expériences inédites où le vif, soutenant le dispositif, n’en infuse pas moins sur le long terme (comment faire du vif une attelle ?), à des ateliers où les langues s’apprennent d’être autrement vivantes (quels moyens l’atelier a-t-il d’aviver la langue ?), ou encore à des récits d’expériences conduites auprès de publics soulevant la question d’une éthique du vif (comment animer sur le vif de ce [qui est à] vif ?). Les « praticiens réflexifs » (D. Schön) que rassemble cet ouvrage se situent tous à l’articulation entre recherche, création et formation, l’atelier d’écriture se révélant dans leurs parcours respectifs ce dispositif mobile qui donne forme vivante à leurs nouages : un atelier d’écriture est une forme de vie.

