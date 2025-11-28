O. Bonfait, G. Careri, F. Cousinié, V. Selbach, R. Thomas (dir.), Faire image au XVIIe siècle. Modèles et perspectives

Le discours sur l’art et les images est loin d’appartenir à la seule histoire de l’art. Cet ouvrage, suscité par des historiens de l’art spécialistes du XVIIe siècle, rassemble les travaux de philosophes, d’historiens ou de littéraires qui travaillent sur l’image telle qu’elle est envisagée et questionnée, en dehors mais parfois en lien avec les savoirs, les concepts ou les méthodes de l’histoire de l’art. Quelles sont les catégories d’images étudiées par les différents chercheurs rassemblés ? Quelles questions posent-ils à l’image ? Avec quel outillage méthodologique ? Pour quelles visées ? En vue de quelles interprétations et de quelles conceptualisations ? En bref, que signifie « Faire image » au XVIIe siècle ?

Table des matières :

Introduction – Que faire ? (Frédéric Cousinié, Université de Rouen Normandie) / Pictura / Imago : sur un couple conceptuel de l’optique keplérienne et sa postérité cartésienne [Philippe Hamou, Université Paris Nanterre) / Arbres, diagrammes, schémas : conceptualisation scolastique ou processus de vulgarisation ? (Hélène Leblanc, Université de Lyon, IHRIM) / Faire image savante par le doute : imposture, facticité et tromperie (Stéphane van Damme, Paris, École Normale Supérieure) / Images ou reflets ? Esthétique et rhétorique du miroir dans la construction iconographique au XVIIe siècle (Stanis Perez, Maison des Sciences de l’Homme-Paris Nord) / Sublime Véronique, ou le miroir brisé (Tony Gheeraert, Université de Rouen Normandie) / Régler la distance, régler les mœurs. Faire image dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé (1607) (Laurence Giavarini, Dijon, Université de Bourgogne) / L’entrelacs figural. Jean Ogier de Gombauld et Crispijn de Passe (Florence Dumora, Université Paris Cité) / Cromwell et l’image de la tyrannie d’après The Royall Oake of Brittayne (1649) (Stéphane Haffemayer, Université de Rouen Normandie) / Les auteurs.