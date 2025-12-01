Hélène Barthelmebs & Laetitia Saintes (dir.), Sortir de l'ombre. Autrices et héritage littéraire

Longtemps naturalisée par la critique, la quasi-absence des femmes dans l’histoire littéraire est le résultat d’un processus d’invisibilisation, donnant lieu à un canon dans lequel leurs œuvres, supposées quantitativement et qualitativement inférieures à celles des hommes, occupent la portion congrue.

Si les exemples d’autrices abondent dès le Moyen Âge, dans le sillage de Christine de Pizan, figure pionnière, l’écriture n’en convoque pas moins des considérations différentes pour les femmes, pour qui elle ne va jamais de soi. Leurs choix éditoriaux, leur langue d’écriture, l’espace – central ou périphérique – depuis lequel elles écrivent constituent autant de facteurs susceptibles de déterminer la reconnaissance dont elles seront l’objet.

C’est à ces questions que cet ouvrage, réunissant des contributions en études littéraires et en études de genre et une série d’entretiens inédits réalisés avec des autrices des francophonies belge et luxembourgeoise, est consacré.

—

Hélène Barthelmebs est Associate Professor en littérature française à l’Université du Luxembourg. Ses travaux portent sur les constructions genrées et les écrits de femmes dans les littératures francophones du XXe-XXIe siècle. Elle a récemment piloté le projet « The feather and the literary work: French-speaking female authors of the Grand Duchy of Luxembourg as literary precursors (1900-2020) ».

Laetitia Saintes a étudié le pamphlet du premier XIXe siècle dans le cadre d’une thèse soutenue à l’UCLouvain en 2019. Après un postdoctorat à l’Université du Luxembourg, elle poursuit ses recherches sur l’auctorialité polémique des femmes. Son essai Paroles pamphlétaires dans le premier XIXe siècle (1814-1848) a paru en 2022 chez Honoré Champion.