Analecta Bruxellensia, 2024-1, n° 25 : "Régimes de vérité et expérience religieuse" (dir. Nicolas Seger)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Analecta Bruxellensia 2024 – 1, n° 25. Régimes de vérité et expérience religieuse
Sous la direction de Nicolas Seger
Paris, Classiques Garnier, coll. « Analecta Bruxellensia », n° 25, 2025.
Analecta Bruxellensia, la revue semestrielle de la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles (FUTP), aborde les questions relatives aux sciences religieuses, aux études bibliques et aux champs théologiques contemporains et historiques.