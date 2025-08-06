Bulletin de la Société Paul Claudel 2025 – 2, n° 246



"Prendre la plume pour Claudel. Commémoration du soixante-dixième anniversaire de sa mort"

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société Paul Claudel », n° 246, 2025.

Soixante-dix ans se sont écoulés depuis la mort de Paul Claudel en 1955, et les claudéliens ont toujours à cœur de commémorer l’événement. L’hommage de la NRF en 1955 (sur lequel revient ce Bulletin 246) laissait deviner la lassitude d’une nouvelle génération face à la personnalité perçue comme très entière sinon encombrante d’un poète omniprésent sur la scène et dans la presse. Trente ans plus tard, en 1985, le Bulletin 97 publiait l’homélie du père Xavier Tilliette s.j. Elle pointait, non sans regret, la période délicate que traversait Claudel, victime « de l’incompréhension et du mépris mondain », au risque d’un progressif oubli de ses œuvres. En 2005, le Bulletin 178 rassemblait à l’occasion du cinquantenaire une étude d’Anne Rivière sur les « portraits peints et sculptés de Paul Claudel », une analyse de « La Pluie » par le grand critique Jean-Pierre Richard, un inédit de Jacques Rivière, un texte du poète Philippe Delaveau sur « la jubilation du vrai ».

Le parti pris de ce Bulletin 246 a été d’inviter des écrivains et des artistes à « prendre la plume pour Claudel ». Qu’ils l’abordent librement, selon leur sensibilité créatrice ou leur pratique du texte, telle était notre attente, et voilà le poète qui surgit sous un jour nouveau comme en témoigne avec éclat chacune des contributions.

