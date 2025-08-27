Narratologie & enseignement
Au terme du projet de recherche "Pour une théorie du récit au service de l’enseignement" financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, initié par Raphaël Baroni au sein de l'Université de Lausanne, un sommaire de la revue Transpositio avait récemment réuni plusieurs témoins privilégiés de la scolarisation de la narratologie pour dresser tout à la fois un bilan et des perspectives sur "les outils narratologiques pour l'enseignement du français".
Le second volet de l'enquête paraît ces jours-ci dans les Cahiers de narratologie, avec les actes du colloque tenu à Lausanne en mars dernier, réunis par Raphaël Baroni, Luc Mahieu et Olivier Stucky : "Narratologie et enseignement du français", avec la volonté d'offrir e nouvelles ressources théoriques mobilisables pour l’enseignement du français, en s'appuyant autant sur les propositions des théoriciens du récit que sur les expériences des enseignant·es aux différents degrés de la scolarité.