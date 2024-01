Transpositio, n° 6: "Les outils narratologiques pour l’enseignement du français : bilan et perspectives" (Raphaël Baroni, Luc Mahieu & Gaspard Turin, dir.)

Gaspard Turin, Luc Mahieu & Raphaël Baroni (dir.), Transpositio, n° 6, Les outils narratologiques pour l’enseignement du français : bilan et perspectives

Ce sixième numéro de la revue Transpositio s’inscrit dans le prolongement d’un projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique intitulé « Pour une théorie du récit au service de l’enseignement » (FNS n° 197612, 2021-2025). Cette recherche part d’un constat, ou plus exactement d’une hypothèse qui devait être vérifiée : plus de cinquante ans après la parution du fameux Discours du récit de Gérard Genette, en dépit des critiques portant sur ses usages scolaires – critiques aussi bien adressées par certains narratologues de la première heure (le Todorov de La Littérature en péril) que par de nombreux didacticiens de la littérature qui l’associent à une dérive techniciste –, la narratologie semble s’être maintenue dans l’enseignement du français, non seulement comme méthode d’analyse ou de rédaction des récits, mais également comme véritable objet d’enseignement, parfois soumis à une évaluation à la fin des cursus. Narrateur, focalisation, point de vue, intrigue ou analepse constituent, aujourd’hui comme hier, des savoirs sédimentés dans la culture scolaire, dont la maitrise s’acquière le plus souvent à travers l’analyse des textes littéraires dans la classe de français.

Face à l’étonnante résilience de cet attirail terminologique et critique, l’équipe qui porte le projet DiNarr (pour « didactique et narratologie ») s’est donné pour mission de mieux comprendre le processus historique ayant conduit à la scolarisation de la théorie du récit et les raisons qui président au maintien actuel des outils narratologiques, notamment dans les classes de français des niveaux du secondaire I et II (élèves de 12 à 18 ans) de quatre pays francophones (Suisse romande, France, Belgique et Québec). Pour dresser ce bilan, plusieurs témoins privilégiés de la scolarisation de la narratologie nous ont offert leur regard rétrospectif et critique : Jean-Michel Adam, Jean-Paul Bronckart, Jean-Louis Dumortier, Claude Simard, André Petitjean, Yves Reuter et Françoise Revaz. On trouvera aussi dans ce dossier les premiers résultats d’une vaste enquête internationale menée par Luc Mahieu pour approcher les pratiques déclarées de plus de cinq cents enseignant·e·s de français, offrant une première cartographie chiffrée de la place actuelle de la narratologie dans les pratiques scolaires.

À côté des approches historiques et des constats didactiques se pose aussi la question de la possibilité d’une amélioration de la boite à outils narratologique dans la perspective de ses usages scolaires. Peut-on améliorer l’ergonomie des outils dont nous avons hérité en exploitant les nouvelles perspectives ouvertes par la narratologie contemporaine, aujourd’hui davantage soucieuse de ressaisir le récit comme un dispositif donnant naissance à une expérience narrative incarnée en s’appuyant sur les caractéristiques médiatiques de son support (parfois verbal, mais pas seulement) ? Est-il possible, par ailleurs, de repenser cet outillage en le situant au plus près des pratiques scolaires qui lui sont associées ? Comme l’affirmait Yves Reuter il y a déjà plus de vingt ans, les concepts narratologiques ont été trop peu discutés dans cette perspective : quels outils ? pour qui ? dans quel but ? à quel stade de la progression curriculaire ?

Comme nous y invitent les articles réunis dans ce numéro, la résilience attestée de la narratologie dans la culture scolaire nous invite ainsi à prendre au sérieux cette boite à outils scolarisée de manière à accompagner son évolution en la sortant des ornières de la réflexion didactique. Le but de ce numéro consiste ainsi à renouer les liens entre narratologie, didactique et pratiques scolaires.

—

Table des matières

Gaspard Turin, Luc Mahieu, Raphaël Baroni, Introduction : pour une théorie du récit au service de l’enseignement

A) La scolarisation de la narratologie

La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins:

Luc Mahieu, Synthèse des entretiens avec quelques témoins de la scolarisation des théories du récit

Nathalie Denizot, L’aventure scolaire de la narratologie

B) La narratologie aujourd’hui

Luc Mahieu, La narratologie en classe de français: premiers résultats d’une enquête internationale

Jean-Louis Dufays, Situation et perspectives de l’étude du récit dans les classes de français aujourd’hui

C) Perspectives pour la narratologie enseignée

Raphaël Baroni, Comment un théoricien du récit pourrait-il contribuer à améliorer l’outillage narratologique scolarisé?

Bertrand Daunay, Du scepticisme à l’optimisme: penser les contenus d’enseignement

Jean-François Boutin, Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction

Bruno Védrines & Yann Vuillet, La narratologie scolaire, objet de descriptions et de critiques