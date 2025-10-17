Entrer à Port-Royal
Port-Royal constitue bien plus qu’un épisode monastique : l'abbaye fut un moment essentiel pour l'avènement de la conscience européenne moderne. Sa destruction ne fit que renforcer son mythe : résistance face à l'oppression, exigence de rigueur intellectuelle, affirmation de la liberté de penser nourrirent au fil du temps celles et ceux dont l'intégrité du jugement se heurta au conformisme et à la contrainte. Le portail Port- Royal vient mettre en avant les images et représentations historiques successives du monastère, ainsi que des hommes et des femmes qui y attachèrent leur nom. Un Dictionnaire de Port-Royal est désormais en ligne sur le site Huma-Num gratuitement, qui constitue l'édition numérique de l'ouvrage paru chez Champion en 2004, sous la direction de Jean Lesaulnier et Antony McKenna. Signalons la réédition du Recueil de choses diverses par Jean Lesaulnier, paru en 1992 aux éd. Klincksieck. Et saluons les deux titres publiés coup sur coup par Agnès Cousson : l'édition critique des Œuvres de Mme de Sablé, sans laquelle La Rochefoucauld n'eût jamais recueilli ses maximes, ni même peut-être songé à en écrire. Et la biographie de cette personnalité majeure de la scène culturelle du XVIIe s., dont Fabula vous invite à lire l'introduction de l'ouvrage…