Objets et littérature
Le projet "Littérature et culture matérielle, XIXe-XXIe s." dirigé par Marta Caraion et subsidié par le FNS nous a offert au printemps dernier une somme déjà saluée par Fabula : une enquête collective de près de 800 p. sur l’élaboration d’une pensée de la culture matérielle par la littérature depuis les années 1830 : Écrire les choses. Littérature et culture matérielle, 1830-2020. Il a également a donné lieu à la création d’une base de données "Objets et littérature", laquelle réunit des extraits de plus de 300 textes littéraires et critiques publiés entre 1830 et aujourd’hui dans lesquels la question matérielle est abordée de façon prééminente ; elle cherche aussi à en déterminer les fonctions et les modes d'existence de ces objets dans les textes à travers des analyses détaillées, qu'on peut inventorier par auteur / autrice, par siècle, par titre, par genre, par objet, par catégorie, par fonction textuelle (esthétique, sociologique ou mémorielle) ou par système d'objets (une collection, une boutique, un intérieur…).