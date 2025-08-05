Cahiers de narratologie, n° 47 | 2025 : "Narratologie et enseignement du français" (dir. Raphaël Baroni, Luc Mahieu et Olivier Stucky)

Sommaire

Raphaël Baroni Avant-propos : pour une théorie du récit impliquée [Texte intégral]

Partie 1 : Auteur et éthique de la lecture

Aurélien Maignant Peut-on encore croire qui que ce soit ? Fiabilité du narrateur et enjeux éthiques de la lecture [Texte intégral]

Jérôme Meizoz Postures auctoriales. Que faire de l’auteur dans l’enseignement de la littérature ? [Texte intégral]

Partie 2 : Narrateur et point de vue

Arthur Brügger Pour un retour de la personne grammaticale dans l’analyse narratologique [Texte intégral]Rouvrir les possibles de la voix narrative

Alain Rabatel Concepts, outils (et idées claires) pour enseigner le point de vue [Texte intégral]

Sylvie Patron « Le narrateur » est aussi une narratrice [Texte intégral]Entre narratologie savante et narratologie scolaire : un éclairage réciproque sur la question du narrateur et des modes de narration

Partie 3 : Monde(s) de l’histoire

Jérôme David Le premier degré de la littérature : théorie littéraire et enseignement [Texte intégral]

Vincent Jouve Le personnage comme support d’identification [Texte intégral]

Marc Marti Métalepse et histoire littéraire [Texte intégral]

Partie 4 : Articulations narratives

Jean-Michel Adam Scènes, scripts, séquences et épisodes : quatre aspects de la segmentation méso-textuelle des récits [Texte intégral]

Marc Escola De quelques usages (bien) réels de textes (seulement) possibles [Texte intégral]

Hans Färnlöf Retour à la forme et au fond du récit : pour une pratique de la motivation littéraire [Texte intégral]

Ouverture

Raphaël Baroni Quelques questions sur la théorie du récit posées à un robot conversationnel [Texte intégral]

—

Varia

Gabriele D’Amato et Luca Diani Fictions multiverselles et narratologie culturelle [Texte intégral]

Toufic El-Khoury L’implant narratif (planting and payoff) au cinéma : une nécessité scénaristique ? [Texte intégral]La fonction du détail audio-visuel dans la compréhension intime du récit filmique

Comptes rendus

Romain Billet Alain Rabatel (2021), La Confrontation des points de vue dans la dynamique figurale des discours. Énonciation et interprétation, Fribourg, Lambert - Lucas, 664 p. [Texte intégral]

Marie Liénard-Yeterian Rachel Bouvet et Stéphanie Posthumus (sous la direction de), Mouvantes et émouvantes : les plantes à travers le récit, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, coll. « Cavales », 2024, 340 p. [Texte intégral]

Christian De MoorJean-Paul Aubert, Cyril Laverger et Christel Taillibert (sous la direction de), Voir les images animées ailleurs et autrement : lieux et dispositifs alternatifs du cinéma et de l’audiovisuel, Paris, L’Harmattan, coll. « Cahiers de Champs Visuels », n° 22 (2021) [Texte intégral]