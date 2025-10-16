Circulation des biographèmes
Publié le par Marc Escola
En janvier 2023 se tenait à Lyon un colloque co-organisé par Olivier Bara, Marceau Levin, Nejma Omari et Marie-Ève Thérenty dans le cadre de Numapresse, un projet qui vise à proposer une histoire littéraire et culturelle de la presse française du XIXe siècle au XXIe s. fondée notamment sur des outils de lecture automatisée des corpus de presse numérisés. Il s'agissait lors de ces journées de s’interroger sur la manière dont la presse gérait la production des récits de vie dans un contexte de démocratisation médiatiqueLes actes en paraissent aujourd'hui directement en ligne sur le site Media19, et sous le titre La fabrique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia.