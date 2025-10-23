Des animaux dans la ville

Un colloque récemment tenu à l’université Gustave Eiffel a invité des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines à croiser leurs regards sur les Animaux dans la ville dans le cadre d’un programme commencé en 2020, sur les savoirs et cultures de la biodiversité urbaine. Les textes réunis par Patrick Matagne sous le titre Animaux dans la ville (XIXe-XIXe s.) analysent la façon dont les représentations et les interactions entre humains et non-humains évoluent. Une invitation à réfléchir sur notre relation avec les autres formes de vie dans des environnements urbains confrontés à des demandes sociales, affectives, économiques ou écologiques en tension.