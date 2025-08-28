Liège en ligne
Les Presses Universitaires de Liège sont de mieux en mieux présentes sur Cairn, pour offrir leur riche catalogue au plus grand nombre, et faire école. On y retrouvera notamment l'ouvrage initié par Justine Huppe, Jean-Pierre Bertrand et Frédéric Claisse en faveur des Réarmements critiques dans la littérature française contemporaine, dont on peut lire dans Acta fabula un compte rendu sous la plume d'Adrien Gautier : "Renouveau de la critique sociale dans la littérature française contemporaine" ; mais aussi L'Écrivain-critique au XIXe siècle. Dumas, Gautier, Barbey d'Aurevilly, signé par Julie Anselmini, dont Acta fabula avait également rendu compte, avec Guillaume Peigné : "Barbey d’Aurevilly, Dumas, Gautier : une triade d’écrivains-critiques" ; ou encore l'essai de Laurence Daubercie, Devenir Voltaire, sous-titre Du dramaturge au personnage.