Liège en ligne

Publié le par Marc Escola

Les Presses Universitaires de Liège sont de mieux en mieux présentes sur Cairn, pour offrir leur riche catalogue au plus grand nombre, et faire école. On y retrouvera notamment l'ouvrage initié par Justine Huppe, Jean-Pierre Bertrand et Frédéric Claisse en faveur des Réarmements critiques dans la littérature française contemporaine, dont on peut lire dans Acta fabula un compte rendu sous la plume d'Adrien Gautier : "Renouveau de la critique sociale dans la littérature française contemporaine" ; mais aussi L'Écrivain-critique au XIXe siècle. Dumas, Gautier, Barbey d'Aurevilly, signé par Julie Anselmini, dont Acta fabula avait également rendu compte, avec Guillaume Peigné : "Barbey d’Aurevilly, Dumas, Gautier : une triade d’écrivains-critiques" ; ou encore l'essai de Laurence Daubercie, Devenir Voltaire, sous-titre Du dramaturge au personnage.