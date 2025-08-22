Y a-t-il une façon spécifiquement littéraire d’aimer le cinéma ? La cinéphilie se manifeste avec insistance dans la littérature française des XXe et XXIe siècles, si bien qu’on peut parler, à la suite de Fabien Gris, d’une véritable "cinéphilie littéraire", qui n’a pas cessé en outre de se métamorphoser, de prendre des valeurs différentes en fonction des évolutions techniques du médium, mais aussi des changements d’acception du terme même de "cinéphilie" et des enjeux qu’on lui a associés. C’est de cette évolution de la "cinéphilie littéraire" et des configurations qui l’ont rendu possible que le nouveau numéro de Relief vient proposer la cartographie, à l'initiative de Fabien Dubosson (Université de Berne / Archives littéraires suisses) et Maaike Koffeman (Université Radboud de Nimègue).