Appel à articles :

« Musique et son, séries TV, genres de l’imaginaire »

Dossier coordonné par Florent Favard (univ. Lorraine), Aurélie Huz (univ. Paris Nanterre) et Jérémy Michot (univ. Tours)

À paraître dans les revues Émergences. Son, musique et médias audiovisuels, ReS Futurae et TV/Series (automne 2026)

Échéance des propositions : 1er septembre 2025

Date de parution prévue : automne 2026.

—

Musique et son, séries TV, genres de l’imaginaire : ces trois objets constituent des axes dynamiques et actuels de la recherche en cultures médiatiques, qui les a fréquemment croisés en duo plutôt qu’en trio.

Ainsi, depuis la fin des années 2000, de nombreux travaux ont été consacrés à l’étude des musiques de séries télévisées, qu’elles soient originales ou préexistantes, instrumentales ou chantées, diégétiques ou non diégétiques (Burlingame, 1996, Rodman, 2010, Deaville, 2011, Donnelly et Hayward, 2013, Halfyard, 2014). Pleinement inscrites dans le domaine musicologique, ces recherches peinent néanmoins à trouver une place dans le champ universitaire francophone – le colloque pionnier Musiques de séries télévisées, tenu à Nantes en 2013, n’ayant pas été suivi d’un mouvement d’ampleur. De leur côté, les television et series studies connaissent un essor important dans la recherche en français, développant des perspectives théoriques fondées sur une narratologie renouvelée : les questions esthétiques ou de réception (Benassi, 2000 et 2020, Sépulchre 2017, Goudmand 2018, Favard 2019) y côtoient des travaux sur les séries à succès (Star Trek, Game of Thrones), notamment dans les fan studies (Bourdaa 2015), ainsi que certaines réflexions spécifiquement consacrées aux séries des genres dits de l’imaginaire (fantasy et science-fiction en premier lieu), dont l’importance médiatique actuelle est indéniable, et qui impliquent des modes spécifiques de construction des récits et des univers (Favard 2018, Machinal 2020, Breton 2023). Les ressorts sonores et musicaux de ces genres ont fait l’objet de nombreux travaux, souvent centrés sur la science-fiction et le cinéma (Hayward 2004, Whittington 2007, Bartkowiak 2010, Reddell 2018), parfois en dialogue avec les théories de la SF (Huz 2025), mais il reste à explorer davantage comment des logiques génériques particulières (celles de la fantasy, du fantastique et de la SF) impliquent certains usages propres du sonore et de son rapport à l’image.

C’est pour s’emparer de ces perspectives, dans la continuité d'un colloque récent (Favard, Michot, Huz 2023) que les revues Émergences. Son, musique et médias audiovisuels, ReS Futurae et TV/Series feront paraître à l’automne 2026 des numéros distincts, coordonnés autour d’un même enjeu et participant d’un même projet : penser ensemble musique et son, séries télévisées et genres de l’imaginaire, en les croisant à partir des problématiques, théories et méthodes que chacun a fait naître dans son champ respectif. Il s’agira ainsi de repenser la poétique sonore des séries de l’imaginaire à travers des approches interdisciplinaires mêlant musicologie, études cinématographiques et recherches sur les cultures médiatiques. Échanges méthodologiques et expérimentations critiques permettront ainsi de faire émerger de nouvelles approches de l’analyse du son et de la musique dans les séries de l’imaginaire, au sens large.

Cet appel invite aussi les auteur·rices à se saisir du corpus proposé pour l’élargir à d’autres réflexions et des objets connexes. Ainsi, l’ensemble des fictions sérielles impliquant le son, comme les jeux vidéo, les podcasts, les fictions audio immersives, etc., pourront offrir des contrepoints à l’étude des séries TV. Le cinéma, dans la mesure où il façonne les imaginaires génériques et sérialise certains traits ou attentes sonores, est susceptible de fournir des éclairages complémentaires. Les contributions pourront également se saisir d’aires culturelles encore trop peu explorées, telles que la Chine, l’Inde ou le Moyen-Orient. Il sera aussi possible d’ouvrir la réflexion aux rapports que fantasy, SF et fantastique entretiennent avec des espèces génériques proches (l’horreur, la fiction climatique, le genre superhéroïque, etc.). Le regard musicologique pourra renseigner plus précisément des démarches compositrices singulières, des filiations entre créateur·ices, ou des inventions organologiques.

Les propositions, à envoyer pour le 1er septembre 2025, se composeront d’un titre, d’un résumé (2000 à 4000 signes, espaces comprises), d’une éventuelle bibliographie, et d’une notice biographique (750 signes maximum). Les comités de lecture seront particulièrement attentifs aux propositions problématisées dans lesquelles un plan prévisionnel apparaît. Les propositions recueillies par les responsables du numéro (florent.favard@univ-lorraine.fr, ahuz@parisnanterre.fr, jeremy.michot@univ-tours.fr) seront anonymisées et transmises au comité éditorial pour évaluation. Les articles seront à transmettre pour le 10 décembre 2025.

—

Bibliographie indicative

Bartkowiak, Mathew J., dir. 2010. Sounds of the Future: Essays on Music in Science Fiction Film. Jefferson, N.C : McFarland & Co.

Benassi, Stéphane. 2000. Séries et feuilletons T.V. Pour une typologie des fictions télévisuelles. Liège : Éd. du Céfal.

Benassi, Stéphane. 2020. Les Émotions imaginaires. Une esthétique des séries télé, Paris : Classiques Garnier. Coll « Perspectives comparatistes ».

Breton, Justine. 2023. Un Moyen-âge en clair obscur. Le médiévalisme dans les séries télévisées. Tours : Presses universitaires François Rabelais. Coll. « Sérial ».

Bourdaa, Mélanie, dir. 2015. Dossier Les fans studies : enjeux et perspectives de la recherche sur les fans en France. Revue française des sciences de l’information et de la communication 7. Consulté le 01 mars 2023.

Breton, Justine. Un Moyen-Âge en clair-obscur. Le médiévalisme dans les séries télévisées. Tours : Presses universitaires François Rabelais, 2023. Coll. « Sérial ».

Burlingame, Jon. 1996. TV’s Biggest Hits: the Story of Television Themes from Dragnet to Friends. New York : Schirmer Books.

Deaville, James. 2011. Music in television: channels of listening. New York : Routledge.

Donnelly, Kevin. 2005. The Spectre of Sound: Music in Film and Television. London : British Film Institutes.

Esquenazi, Jean-Pierre. 2017. Éléments pour l'analyse des séries. Paris : L’Harmattan. Coll. « Champs visuels ».

Favard, Florent. 2018. Le Récit dans les séries de science-fiction. Malakoff : Armand Colin.

Favard, Florent. Écrire une série TV. La promesse d’un dénouement. Tours : Presses universitaires François Rabelais, 2019. Coll. « Sérial ».

Favard, Florent, Aurélie Huz, Jérémy Michot, dir. 2023. Colloque Écouter les genres de l’imaginaire : convergences sonores, musicales et théoriques dans les séries télévisées, Université de Perpignan via Domitia. Appel à contributions consultable sur Fabula. https://www.fabula.org/actualites/113289/ecouter-les-genres-de-l-imaginaire-convergences-sonores-musicales-et.html

Goudmand, Anaïs. 2018. Récits en partage. Expériences de la sérialité narrative en culture médiatique. Thèse de doctorat en Sciences du littéraire. Université de Lausanne.

Halfyard, Janet K. 2014. Music in Cult TV: An Introduction. Tauris.

Hayward, Philip, dir. 2004. Off the planet: Music, Sound and Science fiction Cinema. London : John Libbey, 2004.

Huz, Aurélie. 2022. « Démêlés avec le novum : démontages et remontages de la notion dans une perspective culturelle intermédiatique ». ReS Futurae 20. Consulté le 01 mars 2023. http://journals.openedition.org/resf/11338

Huz, Aurélie. 2025. « Sons aliens à l’écran : la théorie de la science-fiction à l’épreuve du sonore », Émergences 1. Consulté le 30 juin 2025. https://publications-prairial.fr/emergences/index.php?id=106

Langlet, Irène. 2006. La Science-fiction. Lecture et poétique d’un genre littéraire. Paris : Armand Colin. Coll. « U. Lettres ».

Langlet, Irène, dir. 2022. "Théorie(s) de la science-fiction". ReS Futurae 20. https://journals.openedition.org/resf/8924

Letourneux, Matthieu. 2017. Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique. Paris : Éditions du Seuil. Coll. « Poétique ».

Machinal, Hélène. 2020. Posthumains en série. Les détectives du futur. Tours : Presses François-Rabelais. Coll. « Sérial ».

Michot, Jérémy. 2020. Les musiques originales de série télévisée à l’ère des networks (1950-2010) : histoires, échos et singularités. Thèse de doctorat en études cinématographiques et musicologiques. Université Rennes 2.

Reddell Trace. 2018. The Sound of Things to Come. An audible history of the Science Fiction Film. Minneapolis : University of Minnesota Press.

Rodman, Ronald W. 2010. Tuning in: American narrative television music. Oxford ; New York : Oxford University Press.

Sépulchre, Sarah, dir. 2017. Décoder les séries télévisées. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur. Coll. « Info & com ».