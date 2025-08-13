Entre deux mondes : l’utopie anticoloniale et la réalité pratique d’une/des littérature(s) nationale(s) (40e Congrès mondial du CIÉF, Alcalá, Espagne)

Cet appel à propositions de communications vise de combler une session complète pour le prochain congrès du CIÉF qui aura lieu du 22 au 28 juin 2026 à Alcalá, Espagne, correspondant à la thématique du congrès: "En d’autres mondes : imaginaires francophones et utopies en mouvement".

Entre deux mondes : l’utopie anticoloniale et la réalité pratique d’une/des littérature(s) nationale(s)

Le mot « utopie » évoque un espace imaginaire impossible à réaliser dans un monde imparfait. Pourtant, la littérature, moyen d'imaginer l'impossible, fut pendant des siècles le premier pas vers une réalité plus parfaite. Après la colonisation française, les littératures nationales d'Afrique et des Caraïbes chevauchèrent les influences occidentales et les modes traditionnels de transmission du savoir, tout en nécessitant un héritage territorial, culturel et intellectuel unique. Plusieurs mouvements littéraires du XXe siècle, tout premièrement la Négritude, tentaient ce que Felwine Sarr revisite dans son traité Afrotopia (2019) : plaider pour une « souveraineté intellectuelle absolue » du continent africain. Cette session propose d'interroger les moyens pratiques par lesquels les littératures nationales peuvent se réaliser et l'héritage de l'imagination de l'impossible au-delà de la colonie. Nous invitons des communications autour des axes de recherche suivants (liste non exhaustive) :

*Mondes illusoires des réalismes africains et diasporiques

*L’entre-deux-mondes et empreintes des espaces imaginaires et réels

*Clivages esthétiques des expériences (anti)coloniales

*Afrofuturisme, imaginaire culturel et identitaire

*Féminisme(s) noir(s)

—

Date limite pour l’envoi des propositions (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) à Vanessa Weller (Michigan State University: wellerva@msu.edu) avant le 30 septembre 2025.