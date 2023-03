Écouter les genres de l’imaginaire : convergences sonores, musicales et théoriques dans les séries télévisées (Perpignan)

Colloque international Écouter les genres de l’imaginaire : convergences sonores, musicales et théoriques dans les séries télévisées

16, 17, 18 novembre 2023

Université de Perpignan via Domitia

Organisé par Florent Favard (université de Lorraine, CREM), Aurélie Huz (université Paris-Nanterre, CSLF) et Jérémy Michot (université de Perpignan Via Domitia, CRESEM)

Date d’échéance des propositions : 31 mai 2023

« You said memories become stories when we forget them. Maybe some of them become songs. »

(Clara Oswald, « Hell Bent », Dr Who, s09e12)

Musique et son, séries TV, genres de l’imaginaire : trois axes plus ou moins dynamiques mais indéniablement actuels de la recherche sur les cultures médiatiques, qui les a fréquemment croisés en duo plutôt qu’en trio.



Ainsi, depuis la fin des années 2000, de nombreux ouvrages, articles et colloques ont été consacrés à l’étude des musiques de séries télévisées, qu’elles soient originales ou préexistantes, instrumentales ou chantées, diégétiques ou non diégétiques, comme en attestent les monographies de Jon Burlingame (1996), Ron Rodman (2010) et Janet K. Halfyard (2014) ou les collectifs de James Deaville (2011) et K. J. Donnelly et Philip Hayward (2013). Pleinement inscrites dans le domaine musicologique, ces recherches peinent néanmoins à trouver une place dans le champ universitaire francophone – le colloque pionnier Musiques de séries télévisées, tenu à Nantes en 2013, n’ayant pas été suivi d’un mouvement d’ampleur – tandis que, par contraste, les television et series studies connaissent un essor important dans la recherche en français. Les perspectives théoriques, fondées sur une narratologie renouvelée, des questions esthétiques ou de réception (Benassi, 2000 et 2020, Sépulchre 2017, Goudmand 2018, Favard 2019) côtoient les travaux sur les séries à succès (Star Trek, Game of Thrones), notamment dans les fan studies (Bourdaa 2015), et certaines réflexions plus spécifiquement consacrées aux séries des genres dits de l’imaginaire, fantasy et science-fiction en premier lieu, dont l’importance médiatique actuelle est indéniable (Favard 2018, Machinal 2020, Breton 2023).



De nombreux travaux ont aussi traité de la productivité sonore de ces genres de l’imaginaire. Toutefois, si les fictions audiovisuelles en constituent le terrain d’étude privilégié (davantage que la chanson ou la radio), les séries y sont largement minoritaires et le cinéma s’y taille la part du lion. En témoigne le riche corpus anglophone sur la musique et le sound design du cinéma de science-fiction (Hayward 2004, Whittington 2007, Bartkowiak 2010, Reddell 2018) : les perspectives génériques s’y articulent à l’histoire des techniques et des pratiques médiatiques – au profit toutefois du deuxième point (comprendre le son et la musique au cinéma) et souvent aux dépens du premier (comprendre le son et la musique dans la science-fiction au cinéma), tant s’est imposée l’idée (problématique) que la science-fiction constituerait « naturellement », par son type de monde, le terrain d’étude par excellence des innovations sonores au cinéma.

C’est pour combler ces lacunes et creuser des perspectives nouvelles que ce colloque choisit donc de partir plutôt d’un problème à trois corps : musique et son, série télévisée et genres de l’imaginaire y composent un trio de coordonnées dont il s’agit d’interroger les rapports mutuels à égalité, en prenant au sérieux les problématiques, les théories et les méthodes que chacun de ces objets a cristallisées autour de lui.

On cherchera ainsi à atteindre trois objectifs scientifiques complémentaires.

Premièrement, l’analyse musicologique et sonore nourrira une réflexion sur la poétique télésériale de l’imaginaire. Les dimensions matérielles, technologiques, sémiotiques, narratologiques, fictionnelles, culturelles et historiques composent en effet à la fois la réalité mouvante et « molle » de ces genres (Letourneux 2017 et 2022) et les procédés récurrents de leurs effets de sens. Comment les contraintes de production, les techniques de diffusion, les modes de consommation et la logique des formats des séries TV interagissent-ils avec la poétique sonore des œuvres rattachées à l’imaginaire ? Comment ces paramètres informent-ils l’écoute et la production de significations (fictionnelles, narratives, émotionnelles, idéologiques, etc.) associées au sonore ? Largement étudiés pour le texte littéraire (Saint-Gelais 1999, Langlet 2006, Besson 2015) et en moindre part pour l’image (Huz 2018), la construction de référents nouveaux (novums), le processus d’estrangement (Suvin 2016) ou d’étrangéification (Spiegel 2022) – entre émerveillement et distance critique – et la mise en place d’une xéno-encyclopédie imaginaire (Saint-Gelais 1999) dont les règles sont soit en rupture avec le réel, soit extrapolées rationnellement à partir de lui soit même incertaines, doivent encore être systématiquement explorés pour ce qui est de leurs leviers sonores et musicaux, qui trouvent dans les séries TV un espace de création très fertile. Il s’agira de réévaluer la poétique des genres à l’aune de la pluralité médiatique de leurs objets et de la diversité perceptive et sémiotique impliquée (Huz 2022).



Deuxièmement, ce colloque souhaite mettre en lumière et en pratique le croisement des champs disciplinaires et des théories associées aux études musicologiques, aux études cinématographiques et aux études sur les cultures médiatiques, ces spécialisations universitaires étant représentées par les trois co-organisateur·rices de l’événement. Les communications sont ainsi incitées à réfléchir explicitement à l’interdisciplinarité de leur démarche et à la migration, à l’adaptation, à l’hybridation des concepts et des méthodes.



Cette entreprise globale se pensera, troisièmement, comme une expérience collective de recherche. L’organisation et la forme du colloque prévoient des protocoles collaboratifs destinés à rendre possibles concrètement ces rencontres interdisciplinaires : un « panel d’interlocuteur·rices privilégié·es » sera mis en place, avec lequel les intervenant·es pourront engager le dialogue scientifique s’ils·elles le souhaitent, pour se familiariser avec l’état des connaissances d’une spécialité différente de la leur et pour identifier les points de rencontre fertiles entre leurs recherches et celles des autres domaines impliqués. Ceci est d’autant plus important dans un projet comme le nôtre, car les chercheur·euses non-musicologues se sentent en effet souvent démuni·es devant une analyse musicale et inversement. Or l’analyse musicale peut prendre d’autres formes que l’analyse traditionnelle de partition à laquelle on ne peut se former rapidement et les outils d’étude des séries télévisées et des genres de l’imaginaire peuvent présenter une malléabilité fructueuse pour l’importation en musicologie.

Seront très favorablement reçues les propositions mettant en avant ces croisements interdisciplinaires. Le corpus est ouvert à toutes les séries TV de l’imaginaire, quelles que soient la période ou l’origine géographique, mais les études de cas devront chercher à proposer aussi des perspectives générales pour dialoguer avec des chercheur·euses d’autres horizons scientifiques. Dans ce cadre, la liste des axes suivante est indicative mais précise les points de problématisation que le colloque espère aborder :

Poétique télésériale de l’imaginaire au prisme du son et de la musique : comment rapprocher les notions de novum et d’estrangement du sonore pour saisir la dialectique de l’étrangeté et de la familiarité fondamentale dans les genres de l’imaginaire ? Quelle part y prennent les rapports entre la musique, le son et l’image ? Comment cette poétique sonore travaille-t-elle les récits et l’élaboration des mondes télésériels de l’imaginaire ?

: comment rapprocher les notions de novum et d’estrangement du sonore pour saisir la dialectique de l’étrangeté et de la familiarité fondamentale dans les genres de l’imaginaire ? Quelle part y prennent les rapports entre la musique, le son et l’image ? Comment cette poétique sonore travaille-t-elle les récits et l’élaboration des mondes télésériels de l’imaginaire ? Approches culturelles et historiques des effets poétiques : quels contextes et quels cadrages culturels modulent ces étrangetés et familiarités sonores ? L’histoire des genres et l’histoire du média série TV balisent-elles une histoire des codes sonores de l’imaginaire ? Quelles pratiques musicales dominantes ou marginales se distinguent ainsi ?

: quels contextes et quels cadrages culturels modulent ces étrangetés et familiarités sonores ? L’histoire des genres et l’histoire du média série TV balisent-elles une histoire des codes sonores de l’imaginaire ? Quelles pratiques musicales dominantes ou marginales se distinguent ainsi ? Dispositifs techniques et matériels de production, diffusion et réception des séries télévisées de l’imaginaire : qu’est-ce que l’étude des processus de création sonore, d’arrangement-composition, de montage, etc., éclaire des effets de genre des séries de l’imaginaire ? Comment les conditions de production, différentes selon les séries de network et chaînes câblées par exemple, déterminent-elle la forme sonore des œuvres, leur puissance générique et leur élaboration de monde ? En quoi des trajectoires de compositeurs·rices et de sound designers ont-elles créé des liens, voire des signatures musicales, à travers les genres ?

des séries télévisées de l’imaginaire : qu’est-ce que l’étude des processus de création sonore, d’arrangement-composition, de montage, etc., éclaire des effets de genre des séries de l’imaginaire ? Comment les conditions de production, différentes selon les séries de network et chaînes câblées par exemple, déterminent-elle la forme sonore des œuvres, leur puissance générique et leur élaboration de monde ? En quoi des trajectoires de compositeurs·rices et de sound designers ont-elles créé des liens, voire des signatures musicales, à travers les genres ? Transmédialité musicale et sonore des séries TV de l’imaginaire : comment la musique et le son des séries se trouvent-ils diffusés, repris ou transformés, au fil des circulations médiatiques d’une fiction ? Dans ce contexte, quels sont la part et les enjeux du sonore télésérial pour la construction d’un imaginaire de monde plus ou moins cohésif ou dispersé ?

: comment la musique et le son des séries se trouvent-ils diffusés, repris ou transformés, au fil des circulations médiatiques d’une fiction ? Dans ce contexte, quels sont la part et les enjeux du sonore télésérial pour la construction d’un imaginaire de monde plus ou moins cohésif ou dispersé ? Méthodologies de l’analyse : comment parler du son et de la musique à des publics non spécialistes ou depuis des perspectives non musicologiques ? Comment appréhender la technicité du vocabulaire, quelle que soit la discipline d’origine ? Peut-on poser les bases d’un langage à vocation généraliste pour l’analyse de la musique et du son à l’image ?

Modalités de soumission

Les langues du colloque sont l’anglais et le français. Les propositions de communications, d’un maximum de 500 mots et accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, sont attendues avant le 31 mai 2023. Elles devront parvenir au format word aux deux adresses suivantes : aurelie.huz@parisnanterre.fr et jeremy.michot@univ-perp.fr



Bibliographie suggérée



Comité d’organisation

Florent Favard (université de Lorraine, CREM)

Aurélie Huz (université Paris-Nanterre, CSLF)

Jérémy Michot (université de Perpignan Via Domitia, CRESEM)

Comité scientifique

Claire Bardelmann (université de Perpignan Via Domitia)

Martin Barnier (université Lumière Lyon 2)

Stéphane Benassi (université de Lille)

Anne Besson (université d'Artois)

Alain Boillat (université de Lausanne)

Justine Breton (université de Reims Champagne-Ardenne)

Claire Cornillon (université de Nîmes)

Guillaume Dupetit (université Gustave Eiffel)

Sébastien Févry (université catholique de Louvain)

Philippe Gonin (université de Bourgogne)

Anaïs Goudmand (université Paris Sorbonne)

Sarah Hatchuel (université Paul Valéry Montpellier 3)

Clémentine Hougue (IUT Le Mans)

Ariane Hudelet (université Paris Cité)

Chloé Huvet (université d'Évry Paris-Saclay)

Irène Langlet (université Gustave Eiffel)

Matthieu Letourneux (université Paris Nanterre)

Hélène Machinal (université Rennes 2)

Julie Mansion-Vacquier (université Côte d'Azur)

Sarah Sepulchre (université catholique de Louvain)

Grégoire Tosser (université d'Évry Paris-Saclay)