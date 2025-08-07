Quelle place pour Albert Schweitzer dans l’histoire du Gabon ? (Libreville)
APPEL À COMMUNICATIONS
COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE
Quelle place pour Albert Schweitzer dans l’histoire du Gabon ?
Libreville, du 13 au 14 Janvier 2026
Albert Schweitzer est une figure marquante de l’entre deux siècles (XIXème et XXème) ; il est l’un des grands témoins des orages évènementiels de l’époque contemporaine (Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Décolonisation). Né en 1875 à Kaysersberg et mort en 1965 à Lambaréné, pasteur, philosophe, musicien, écrivain, Albert Schweitzer a passé l’essentiel de sa vie au Gabon. Son œuvre et sa vie trouvent un ancrage significatif et affectif dans ce pays de l’Afrique centrale. Dès 1957, cette passion si forte pour le Gabon se manifeste aussi par le transfert des cendres de son épouse, Hélène Breslau, à Lambaréné. Autrement dit, l’histoire d’Albert Schweitzer traduit un « génie du lieu » (Butor,1959) fort marquant par son osmose spirituelle avec le bord de l’Ogooué. A propos, Félix Ambourouet ne dit-il pas : « La rencontre prophétique entre Albert Schweitzer et Lambaréné n’est pas un simple épisode de l’histoire de l’humanité. Les décennies sont passées ; mais Lambaréné représente un haut lieu d’attractivité spirituelle pour l’humanité toute entière » (Ambourouet, 2023 : 6) La conscience de ce « génie du lieu » en fait un des endroits les plus connus au monde par la figure du médecin et Nobel de la paix. Les hommes célèbres visitant et écrivant sur ce morceau de terre justifient cette passion : Stefan Zweig (Mémoire d’un Européen), Georges Balandier (L’Afrique ambigüe), Gilbert Cesbron (Il est minuit docteur Schweitzer), etc.
En fait, Albert Schweitzer a créé une œuvre au service du Gabon et désormais pour les Gabonais. Cet apport constructif, dès les premières heures des indépendances, ne laisse pas indifférent le président Léon Mba qui le décore en 1961 en ces termes : « Docteur Albert Schweitzer, grand prix Nobel de la paix ; au nom du peuple gabonais ; je vous fais grand officier de l’ordre équatorial. » Et lui de répondre à son tour : « Je suis profondément attaché à ce pays, je le porte dans mon cœur et je lui souhaite un heureux développement. » L’attachement à la terre gabonaise se transforme en adoption, il revient sur les traces d’un autre pasteur et médecin célèbre Livingstone ; mort en Rhodésie par choix personnel et pour l’amour de cette terre en 1886. A partir de cette prise de position, Albert Schweitzer devient, par son adoption, un témoin privilégié des autorités gabonaises. C’est sans nul doute la raison pour laquelle le philosophe Alain Elloue-Engone, dans Albert Schweitzer et l’histoire du Gabon, prend le parti de l’intégrer comme figure de la mémoire nationale en affirmant : « J’aimerais ici montrer qu’à bien des égards, Schweitzer mérite une place dans nos manuels d’histoire ; de philosophie…il doit intégrer nos discussions comme quelqu’un auprès de qui nous avons beaucoup à apprendre » (A. Elloue-Engone, 2011 :15) Autant dire que son histoire est en partie gabonaise. Cette posture d’ouverture confirme une des thèses de Guy Rossatanga-Rignault pour qui « Albert Schweitzer a bel et bien été adopté par ceux qui ont vécu sa passion gabonaise. C’était donc un Gabonais d’adoption…S’il est difficile de savoir si Albert Schweitzer vivait en Gabonais ; il est par contre aisé d’affirmer qu’il a vécu et est mort pour et sur son hôpital de Lambaréné et donc pour le Gabon. » (Guy Rossatanga-Rignault, 2013 : 58)
Par ailleurs, cet intérêt pour Albert Schweitzer dépasse la sensibilité pour devenir un objet d’études. La science gabonaise scrute désormais cette figure présente dans son histoire. Sylvère Mbondobari inaugure une thèse de doctorat dans ce champ (Frankfurt,2003) ; s’ensuivent les thèses de l’historien Hines Mabicka (Genève, 2008), de Moussaoudji Boussamba Jean Rufin (Libreville,2022) et de Apagome Ciryl (Nancy, 2025). Dans la lignée, l’université Omar a organisé un colloque portant sur le personnage historique dont les travaux dirigés par Noël Boundzanga et Wilson Ndombet (Libreville, 2013) ont abouti à un ouvrage collectif : Le Malentendu Schweitzer (Paris, 2013). Des romans allusifs de Séraphin Ndaot comme Procès d’un prix Nobel (Paris,1983) aux poésies de Odounga Pepe, Il était une fois Schweitzer (Voix du silence, 2013) s’inspirent de l’auteur de A l’orée de la forêt vierge. S’y ajoute l’essai d’Augustin Emane, Albert Schweitzer une icône africaine (Paris, 2013) et les dernières parutions de Hines Mabicka : Les Principes d’éthique d’Albert Schweitzer, Le respect de la vie en Afrique (Paris, 2018). Ces publications témoignent d’une vivacité intellectuelle et un besoin d’apporter une perception gabonaise à la connaissance du fils de Kaysersberg.
Cependant, comme tous les grands hommes illustres dans les sciences et les arts, Albert Schweitzer porte des masques dans la perception de sa figure et de son œuvre. Sa réception soulève des polémiques au Gabon et dans le monde. Le film-Le Docteur Blanc de Lambaréné-, le témoignage, tout comme s’exprime cette tendance des zones d’ombre dans l’essai suivant du docteur Audoynaud : Le docteur Schweitzer et son hôpital à Lambaréné : l’envers d’un mythe (1913). Au-dessus de la mêlée, Augustin Emane exige un dépassement pour plus d’objectivité : « s’agissant d’un personnage parfois décrié et présenté comme un monstre doublé d’un paternaliste, d’un raciste et d’un imposteur, pourquoi les autorités gabonaises peuvent lui accorder une telle importance…Qu’on ait de la sympathie ou non pour Schweitzer, il est difficile de nier que les Gabonais en ont fait un personnage à part autour duquel on peut se déchirer ou s’accorder. Le dire ce n’est pas du tout comme l’ont insinué certains, légitimer l’entreprise coloniale et ceux qui sont considérés comme les figures de proue de celle-ci. Il s’agit plutôt de montrer toute la complexité qu’il y a à appréhender une période ou des individus. » (Emane, 2013 :67- 68) Cette sympathie, sûrement, a motivé la prise en compte du patrimoine d’Albert Schweitzer comme « gabonais ». Du 23 au 30 juillet 2025, le Gabon met à l’honneur sa richesse culturelle et ses valeurs lors de l’exposition universelle d’Osaka au Japon. A travers une vitrine consacrée au Docteur Albert Schweitzer, symbole de paix et d’humanisme, le Gabon a relevé son engagement dans la transition écologique et la coopération internationale.
Cela dit, n’est-il pas temps de penser et panser Schweitzer dans l’histoire à part entière du Gabon ? En considérant la multiplicité de sa personnalité créatrice, est-il possible de considérer et de reconsidérer Albert Schweitzer avec le regard d’aujourd’hui ?
A cet effet, la commémoration du 150éme anniversaire de la naissance d’Albert Schweitzer et le 60ème anniversaire de son arrivée à Lambaréné constituent une traversée de l’histoire de grande portée pour le Gabon. Pour se réapproprier le patrimoine complexe d’Albert Schweitzer, une approche interdisciplinaire représente la forme épistémique de ce colloque.
Les axes de recherche
Axe 1 : Albert Schweitzer et les hommes d’Etat gabonais ;
Axe 2 : Figure de l’entreprenariat médical privé au Gabon ;
Axe 3 : Pionnier de la photographie environnementale en période coloniale ;
Axe 4 : Albert Schweitzer et les forestiers ;
Axe 5 : La mémoire d’Albert Schweitzer dans la philatélie gabonaise ;
Axe 6 : Fracture entre médecine traditionnelle et occidentale ;
Axe 7 : Albert Schweitzer vu par les écrivains gabonais ;
Axe 8 : Albert Schweitzer et le jumelage des villes de Kaysersberg-Lambaréné ;
Axe 9 : L ’invention du tourisme culturel à Lambaréné ;
Axe 10 : Le rôle des associations et fondations Albert Schweitzer au Gabon et à l’étranger .
—
Formats proposés et modalités de soumission des propositions
- Les propositions de contribution s’inscriront dans l’un des dix axes proposés. Toutefois, une proposition sortante et pertinente par sa contribution est la bienvenue pour enrichir le colloque.
Il est attendu pour toute contribution :
· Titre de la proposition ;
· Identité de l’auteur et adresse de l’auteur ;
· Filiation scientifique ou universitaire ;
· Axe thématique choisi ;
· Résumé en francais et en anglais de 300 mots maximum ;
· Mots clés : 5 mots maximum.
—
Protocole de rédaction
Les articles complets (interligne : simple, polices : Times new Roman, taille : 12)
—
Contact des porteurs du projet :
Dr. MOUSSAOUDJI BOUSSAMBA Jean Rufin, Tél., 077912352/062427604/Mail : jeanrufinmaestro@gmail.com
Dr. NDJIBADI Rodolphe Ghislain, Tél., 077186091/06242951/Mail. Ndjibadi@yahoo.fr
Dr. MONDZEO Carl Regis Tél., 062541058/077723372
Dr. ONTSOUKA Hans, Tél., 065728390, Mail. hansontsouka@gmail.com
—
Calendrier du déroulement des travaux
Lancement de l’appel à contribution: 07 Août 2025
Date limite des soumissions : 01 Octobre 2025
Notification d’acceptation: 01 Novembre 2025
Date limite envoi des textes: 01 December 2025
Retour d’instruction: 03 Janvier 2026
Publication des textes: après le colloque
—
Comité scientifique
—
