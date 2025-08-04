La section Fragments de la revue Philologia antiqua. An International Journal of Classics souhaite informer les membres de la communauté scientifique qu’un appel à contribution est ouvert pour le numéro 19-2026 de la revue. La section accueille des articles inédits (en français, anglais, italien).

La revue Philologia Antiqua propose depuis 2024 une nouvelle section thématique consacrée à la vaste question des textes fragmentaires antiques. La section s’adresse aux chercheurs de l’Antiquité, toute discipline confondue, qui s’interrogent sur le fragment en l’étudiant sous ses nombreuses facettes (son statut, sa matérialité, sa transmission, son contexte d’origine, son contexte de citation, sa fidélité, son interprétation ou encore sa valeur textuelle).

Née de la volonté d’appréhender la complexité de la « question fragmentaire » en regardant le fragment antique en tant qu’objet d’étude à part entière et en prenant en compte toutes ses implications matérielles et épistémologiques, la section « Fragments » accueille des textes issus de toutes les disciplines de l’Antiquité dans une volonté de croiser plusieurs perspectives (d’historiens, de littéraires, de philosophes, de philologues, d’archivistes...) et d’interroger différentes approches méthodologiques.

Au travers des articles que la section accueille, il s’agit, d’une part, de continuer de renouveler la perception et la valorisation d’un potentiel méconnu et insuffisamment exploité, d’autre part de continuer de mettre en réseau les questions différentes que ces textes fragmentaires soulèvent et nous posent constamment : le statut du « fragment » et le statut de la « compilation » ; la question de la « tradition » et de la transmission ; la ré-écriture ; la finalité des compilations ; la « fidélité » par rapport aux textes d’origine ; les pratiques savantes des grammairiens et des citateurs ; les lieux de conservation des savoirs ; les questions matérielles (supports, cahiers, marginalia, archives…) ; le travail d’édition ; la rédaction de fiches et de listes ; la formation d’archives ; les collections et les éditions modernes. Aussi, conçue comme un espace de mise en réseau et de diffusion des réflexions que l’ensemble de ces questions et de ces points de vue peuvent susciter, la section « Fragments » espère-t-elle contribuer finalement au débat concernant le statut d’auteur considéré et apprécié au prisme du texte fragmentaire.

Responsable de la section Fragments

Luciana Romeri (Université de Caen Normandie)

Modalité de soumission

Envoi des articles complets à luciana.romeri@unicaen.fr

L’appel à contributions est permanent. Pour une publication dans le numéro 19-2026, les textes doivent être soumis au plus tard le 1er décembre 2025.

Évaluation

Comme pour l’ensemble des articles qui composent la revue Philologia antiqua, les textes soumis à la section Fragments seront évalués selon la procédure du double blind peer review. Les rapporteurs sont indépendants des auteurs et ne sont pas rattachés aux mêmes institutions scientifiques.