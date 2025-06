Guillaume Berthon, Rabelais poète. Études rabelaisiennes, tome LXIII

Cet essai propose de plonger au cœur de l’univers rabelaisien sous un angle inédit : celui de la poésie. Il explore la place des vers dans l’œuvre de Rabelais, souvent relégués à l’arrière-plan, car leurs thèmes de prédilection (vin, nourriture, sexe et scatologie) jouent plus d’une fois sur le terrain de l’obscénité. Pourtant, qu’ils sortent de la plume du maître ou qu’ils soient empruntés à d’autres poètes, ces textes versifiés sont plus que de simples ornements.

À travers une analyse minutieuse, l’ouvrage dévoile la poétique rabelaisienne, interroge son jeu avec la tradition littéraire et éclaire le sens de ces vers comiques et érudits. Pourquoi la parole poétique, fût-elle inspirée, retombe-t-elle toujours sur le corps et la matière ? Que nous disent les derniers vers du Quart Livre sur le lien essentiel du col et du cul ? Cet essai renouvelle notre regard sur l’écriture de Rabelais, son art du détournement et du pastiche, et son amour paradoxal de la poésie.