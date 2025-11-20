Marc Sagnol, Claude Lanzmann. Un hommage personnel

L’amitié entre Claude Lanzmann et Marc Sagnol, alors directeur de l’Institut français d’Ukraine, s’est nouée en septembre 1998, à l’occasion d’une invitation du cinéaste à Kiev et à Odessa pour y présenter Shoah. Claude Lanzmann a ensuite proposé à son ami germaniste, familier de l’Europe centrale et de la culture juive, de l’accompagner sur le tournage de Sobibor, entre Pologne et Biélorussie, avant de l’accueillir au comité de rédaction de la revue Les Temps modernes en 2000. D’autres invitations ont suivi, en Allemagne ou en Russie, tantôt pour des projections de Shoah, tantôt pour la présentation du Lièvre de Patagonie.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Claude Lanzmann (1925-2018), Marc Sagnol revient ici sur vingt ans de proximité et de fidélité, avec le récit très humain et personnel d’une collaboration intellectuelle et cinématographique amicale, où les enjeux de mémoire de la Shoah s’entrecroisent avec ceux de l’héritage critique de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, tel qu’accompli par Les Temps modernes.

